Son dakika! Süper hücre İstanbul yolunda… Dolu ve hortum riski var!

Yarın Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüş yaşanacak. Bugün İstanbul’da 30 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar 2 gün içinde 10 derece düşecek. Oluşacak cephe yağışlarının etkisiyle dolu yağışının görülmesi bekleniyor. Yağışlar Marmara Bölgesi’nin tümünü ve Ege’yi etkileyecek.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN YURDU TERK EDECEK

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerimizde sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Perşembe günü Marmara ve Ege Bölgesinde, Cuma günü ise İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de kuvvetli esmesi bekleniyor.

SÜPER HÜCRE NEDİR?

Süper hücre (İngilizce: Supercell), atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgar yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir. Süper hücreler, uygun ortam koşulları oluşturğunda dünyanın her yerinde oluşabilirler. Ama genellikle Amerika'nın geniş düzlüklerinde, batısı olan hortum bölgelerinde, Arjantin, Urugay ve Brezilya'nın bazı bölgelerinde sık oluşurlar. Avrupa, İngiltere ve Çin de oluştukları da kayıtlara geçmiştir.