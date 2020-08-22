Son dakika… TPAO’dan doğalgaz rezervi duyurusu! Detaylar açıklandı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), sosyal medya hesabından ‘Türkiye’nin Karadeniz’deki ilk ultra – derin deniz keşfi’ başlığıyla bir açıklama yaptı.

Tuna-1 kuyusu ile ilgili bazı detayların da verildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* TPAO, Karadeniz’de Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan Sakarya sahasında büyük bir keşif yapmıştır.

* Batı Karadeniz baseni Sakarya bloğunda açılan Tuna-1 kuyusu Ereğli’nin 175 km kuzeyinde yer almaktadır.

* Kuyunun bulunduğu bölgede su derinliği 2.117 metre olmakla birlikte tüm operasyonlar tamamen TPAO ve OTC tarafından milli imkanlar ile yapılmıştır.

* Tuna-1 kuyusunda sondaja, 2017 yılında TPAO envanterine katılan, en son teknoloji ile donatılmış Fatih Derin Deniz Sondaj Gemisi ile 20 Temmuz 2020 tarihinde başlanmıştır.

* Fatih, Doğu Akdeniz’de bugüne kadar kazdığı 4 kuyunun ardından boğaz geçişini yaparak, Karadeniz arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

* Kuyuda şu anda 3.520 metre derinlikte sondaj ve test çalışmaları devam etmekte olup son derinlik hedefi 4.525 metredir.

* Arama fazının tamamlanmasını müteakip, saha geliştirme ve üretim aşamaları için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

* Kuyu sondajı devam ediyor olmakla birlikte şuan itibarı ile yapılan keşfin yaklaşık 320 milyar metreküp civarında rezerve sahip olduğu hesaplanmaktadır.

* Tuna-1’in şu ana kadar elde edilen sonuçlarıyla ispatlanan jeolojik modelinin benzer komşu yapılarda da test edilmesiyle bahse konu rezervin daha da yüksek seviyelere ulaşması beklenmektedir.

* Üst miyosen pliyosen deniz altı yelpaze sisteminde gerçekleştirilen bu keşif, jeolojik ve jeofizik verilerle desteklenmekle birlikte operasyon esnasında yapılan formasyon testleri ile de doğrulanmış durumdadır.

* Keşif şu ana kadar Karadeniz’de gerçekleştirilmiş en büyük keşiftir.

* TPAO küresel pandemi dönemine rağmen, Akdeniz ve Karadeniz’de eş zamanlı olarak milli ve yerli imkanlarla derin deniz aramacılık faaliyetlerini aralıksız sürdürmekte olup, hâlihazırda 3 derin deniz sondaj gemisine sahiptir.

* Türkiye’nin milli petrol şirketi TPAO 1954 yılında kurulmuş olup, halihazırda günlük toplam 150 bin varil petrol eşdeğeri üretim yapmakta ve yurtdışında Azerbaycan, Irak, Rusya ve Afganistan’da faaliyet göstermektedir.