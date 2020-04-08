Son dakika… Türkiye yine ‘Büyük Buluşma’ya kilitlendi! Yılmaz Özdil’den flaş çağrı

SÖZCÜ gazetesinin internet sitesi ve sozcu.com.tr‘nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan programın dünkü bölümünü yine binlerce kişi izledi.

Soruşturmacı televizyon habercisi Uğur Dündar ve Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı usta gazeteci Yılmaz Özdil, corona virüsüne ilişkin birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.



ÇARPICI RAKAMLAR

Yılmaz Özdil, programının sonunda dikkat çeken bir konuyu gündeme getirdi. Geçen sene 5 Nisan ile 2020 5 Nisan günlerindeki ölüm sayılarını karşılaştıran ve aradaki farka dikkat çeken Özdil, şöyle konuştu:

* Bu insanlar sadece rakamdan ibaret oluyor. Sanki insan değillermiş gibi, birer rakamlarmış gibi. Hangi şehirde oldukları, kim oldukları bile yayınlanmadığı için yani üç olmuş, beş olmuş, sanki hiç önemli değilmiş gibi bir hava estiriliyor. Rakamlar her nedense aynı seviyede seyrediyor.

* Bütün dünyada rakamların ölüm ve yeni vaka sayısının yataya geçmesi gibi bir merak oluştuğu için Türkiye’de sanki bir sihirli el bunu direkt yataya geçirmiş gibi görülüyor. Fakat ben size bununla ilgili bir rakam vereyim.

* E-devletten alınan rakamlara göre; geçen yıl nisan ayında sadece İstanbul’da 193 insanımız hayatını kaybetmiş. Geçen yıl 5 Nisan 193 insan. Bu yıl 5 Nisan, yani aynı gün 325 insan hayatını kaybetmiş. Arada 132 fark var.

* Türkiye genelinde corona virüsünden 73 kişi öldü denildiğinde, sadece İstanbul’da o gün toprağa verilmiş 132 insan var. Bu insanlarımızın neden öldüğünün Türkiye’ye açıklanması lazım. İstanbul’un neredeyse yüzde 90’ı evinde oturuyor. Trafik kazaları bile artık yok. Dolayısıyla bu ciddi fark neden oldu? 5 Nisan itibarıyla hayatını kaybeden insanlarımız hangi sebeplerde hayatını kaybetti?

* Hem Bilim Kurulu hem Sağlık Bakanlığı hem de bu rakamlara vakıf olan CHP’li belediyelerin topluma mutlaka şeffaf bilgi vermesi gerekmektedir.

HER AKŞAM 20.30’DA

Corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmama kuralına uyan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve Gökmen Ulu'nun evlerinden yaptıkları ‘Büyük Buluşma‘ her akşam saat 20:30'da sozcu.com.tr'de…

‘Büyük Buluşma‘ SÖZCÜ‘nün YouTube hesabından da yayınlanıyor.