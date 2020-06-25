Son dakika: Van Özalp’ta 5.4’lük deprem! Son depremler listesi…

Van’da meydana gelen deprem ilk bilgilere göre çevre illerden de hissedildi. Hakkari ve Bitlis’i de sallayan deprem son dakika verilerine göre 13:03’te meydana geldi ve büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkezüssünü Saray ilçesi olarak duyurdu ve büyüklüğünün 5.2 olduğunu kaydetti.

Kandilli daha sonra verilerini revize ederek büyüklüğü 5.4 olarak yeniden duyurdu.

VAN VALİSİ’NDEN İLK AÇIKLAMA

Vali Mehmet Emin Bilmez depremle ilgili şunları söyledi:

* Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama hasar gören evlerin bazı köyler olduğunun ilk bilgilerini aldık.

* Ekiplerimiz sahaya doğru hareket ettiler. Hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Vali Bilmez, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle Özalp ilçesine geçti.



BAKAN SOYLU: KISMI YIKIK İHBARI VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremle ilgili Twitter’da açıklama yaptı: Soylu şunları söyledi:

* Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor.

* Köyler de taranıyor. Şu ana kadar köylerden sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var. Gelişmeler Van Valiliği ve AFAD Başkanlığımızca kamuoyuna bildirilecektir.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Deprem bölgesinden ilk görüntüler geldi.

Ayrıntılar geliyor…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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