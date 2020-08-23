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Son dakika… Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş: Giresun afet bölgesi ilan edilmeli

Giresun'da dün akşam meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışıyor. Harabeye dönen Yağlıdere'nin Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Bu felaketin altından belediye ve kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız. Burası bir an önce afet bölgesi ilan edilmeli" dedi.

İsmail AKDUMAN
13:18 -
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Son dakika… Yağlıdere Belediye Başkanı İbaş: Giresun afet bölgesi ilan edilmeli

Giresun’un özellikle Dereli ve Yağlıdere ilçelerinde etkili olan sağanak, sele ve heyelanlara neden oldu. Sel suları araçları sürükledi, ATM ve büfeleri yerlerinden söktü.

(FOTO: SÖZCÜ)

Birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, biri asker 4 kişini hayatını kaybettiğini 11 kişinin ise kayıp olduğunu belirtti.

(FOTO: SÖZCÜ)

Bakan Soylu yaptığı açıklamada, “Ben böyle bir afet görmedim. Deprem de gördüm fakat bu başka bir şey. Allah kimseyi böyle bir imtihanla sınamasın” dedi. Soylu’nun bu açıklamasından sonra kentin afet bölgesi ilan edilmesi gündeme geldi.

(FOTO: SÖZCÜ)

“BU YÜKÜN ALTINDAN BELEDİYELER KALKAMAZ”

Yağlıdere’nin MHP’li Belediye Başkanı Yaşar İbaş, ilçeyle ulaşımın tamamen kapandığını belirterek, “Burada yaşanan olayın altından belediye veya kaymakamlık imkanlarıyla kalkamayız. Bizim o kadar gücümüz yok. Yollar çöktü. Espiye yolunda 150 metrelik göçük var. Dört köprü yıkıldı. Birçok ev ve iş yerine su ve balçık doldu. Bazı yerlere istinat duvarları yapılması lazım. Çiftçinin fındığı sel suları götürdü. Onlarca hayvan telef oldu. İnsanlar evsiz kaldı. Zor durumdalar. Bu bölge kesinlikle afet bölgesi ilan edilmeli ve yaralar sarılmalıdır” diye konuştu.

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