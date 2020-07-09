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Son depremler… Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son deprem verileri…

Gece saatlerinde Malatya'da gelen depremler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı ve birçok kişi son depremlere dair detayları merak etmeye başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 23:57'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremlerin listesi...

09:56 -
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Son depremler… Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son deprem verileri…

Türkiye’de son aylarda sık sık ufak büyüklükte depremler yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi depremin Battalgazi'ye bağlı Uluköy'de olduğunu belirtti. Kandilli'ye göre, deprem 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığını belirterek gelişmelerin takip edildiğini aktardı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

 

Boğaziçi Üniversitesi deprem Malatya son depremler Türkiye
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