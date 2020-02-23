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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Türkiye'de ve dünyada her gün irili ufaklı onlarca deprem meydana geliyor. Bazıları hissedilir derecede olan depremlerin büyüklüğü kadar derinliği de hissedilmesinde pay sahibi oluyor. Bugün İran sınırında meydana gelen depremler Van'da can kayıplarına yol açtı ayrıca Manisa ve Konya'da da ufak çaplı depremler gerçekleşti. İşte AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre son depremler...

19:57 -
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Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre en son nerede deprem oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son depremleri dakika dakika paylaşıyor. Bugün ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen depremler nedeniyle son depremler listesi merak ediliyor. İşte güncel verilere göre son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere Fay adı verilir. Türkiye'nin bir bölümünün deprem tehlikesi içerisinde bulunmasına neden olan fay hattının nerelerden geçtiği MTA sayfasında görüntülenebiliyor.

FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

Fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? İşte sorgulama ekranı…

FAY NEDİR?

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.

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