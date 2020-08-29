Sonar Araştırma, 51 ilde vatandaşa sordu: Pandeminin en başarılı başkanları

Temmuz ve ağustos aylarını kapsayan ankette en başarılı ilk 15 belediye başkanı belirlendi. Ankette; AKP ve CHP 6'şar, MHP 3 belediye başkanı ile yer aldı.

Yüzde 66'lık oranla AKP'li Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin en başarılı belediye başkanı olarak belirlendi.

Metin'i, yüzde 65.6'lık oran ile CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yüzde 62.2'lik oran ile MHP'li Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci takip etti.

İŞTE DİĞER BAŞKANLAR

AKP'li Savcı Sayan (Ağrı), % 59.5. CHP'li Ülgür Gökhan (Çanakkale) % 59. AKP'li Mehmet Yarka (Şırnak) % 58.4. CHP'li Barış Ayhan (Sinop) % 56.8. AKP'li Rasim Arı (Nevşehir) %55,6. CHP’li Mehmet Oktay (Marmaris) %54.2. CHP'li Semih Şahin (Bilecik) % 53.7. MHP'li Kadir Kara (Osmaniye) % 52.9. CHP'li Faruk Demir (Ardahan) % 51.8. AKP'li Ömer Selim Alan (Zonguldak) % 51.2. AKP'li Ercan Çimen (Gümüşhane) % 50.6. MHP'li Rahmi Galip Vidinlioğlu (Kastamonu) % 49.7. CHP'li Ali Orkun Ercengiz (Burdur) % 49.1.

ÇANKAYA BELEDİYESİ İLK SIRADA

Ankette, İstanbul hariç büyükşehirlerin ilçe belediye başkanlarının çalışmaları da vatandaşa soruldu. Ankara'da Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Alper Taşdelen yüzde 72.8 ile en başarılı belediye başkanı olarak gösterildi.

Onu Keçiören Belediye Başkanı AKP'li Turgut Altınok yüzde 71.6 ile takip etti.

İzmir'de en başarılı yerel yönetici yüzde 61.8 ile Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç oldu. Adana'da Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin yüzde 70.5; Aydın Efeler Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Fatih Atay da yüzde 68.3 oranla listeye girdi.