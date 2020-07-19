Soru önergesine linkli yanıt: Kendiniz bakın

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte denetimde de ‘link’ dönemi ağırlık kazanmaya başladı. Bazı bakanlar, muhalefetten gelen soru önergelerine yanıt vermek yerine, ilgili kuruluşun linkini vererek “Oradan kendiniz bakın” demeye başladı.

Daha çok Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı ‘cevap yerine link’ modasına İçişleri ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları da uymaya başladı. İşte son dönemde yaşanan bazı örnekler:

* CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, seçim bölgesindeki özelleştirmelerle ilgili soru önergesi yöneltti. Bakanlık, yanıt yerine Özelleştirme İdaresi'nin linkini gönderip, “Kendiniz bakın” dedi.

PAYLAŞILAN SİTEDE SORUNUN YANITLARI YOK!

* CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı personelinin çocuklarını gönderebileceği kreşlere yönelik yeni projeler olup olmadığını, kreş imkânının olmadığı yerdeyse bakanlık personeline maddi yardımın yapılma durumunu sordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tanrıkulu'na gönderdiği yanıtta bir internet sitesi adresini paylaştı ancak bu adreste Tanrıkulu'nun sorularının yanıtı yer almadı.

* İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na işsizlik sigortasıyla ilgili soru önergesi yöneltti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yanıt yerine “TÜİK'in web adresine bakın” dedi.

* CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İçişleri Bakanlığı'na, Suriyeli mültecilerle ilgili soru önergesi yöneltti. Bakanlık yanıt vermek yerine, Göç İdaresi, TÜİK ile Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün linkini atıp “Kendiniz araştırın” dedi.

* CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in İŞKUR'a kayıtlı işgücüyle ilgili soru önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı cevap yerine, İŞKUR'un web adresini verdi.

USULSÜZLÜK İDDİASINA LİNKLİ YANIT

* CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın Milli Piyango’daki usulsüzlük iddialarına ilişkin verdiği soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yanıt yerine, Milli Piyango İdaresi'nin linkini göndererek karşılık verdi.

* HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, KHK’yla ihraç edilen kamu görevlilerine bankalar tarafından uygulanan ayrımcı politikalara ilişkin verdiği üç soru önergesine Hazine ve Maliye Bakanlığı cevap vermek yerine Bankalar Mevzuatı’nın linkini göndermekle yetindi.