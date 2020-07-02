Sosyal medya depremi… Erdoğan sinyali verdi, ortalık karıştı!

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YouTube hesabının ‘dislike’ yağmuruna tutulmasına “Gençler bu kadar ‘dislike’ vermeyin internetin fişini çekerler sonra” yorumunu yapan eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, yine ilk tepkiyi veren isimlerden biri oldu.

İnce, “Saygınlığını yitirmiş, reytingi ve tirajı düşmüş plaza medyası iktidarı kesmiyor, çünkü etki gücü zayıfladı, gençlere hitap etmiyor. Bu nedenle sosyal medya düzenlemesinden, sosyal medyayı zapturapt altına almaktan söz ediyor. Yapabilir mi? İstediği sonucu alamaz ama deneyecek” yorumunda bulundu.

AKŞENER: VALLAHİ GÜCENİRİM

Erdoğan’ın açıklamalarına siyasi parti liderlerinden de tepki geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘SosyalMedyamaDokunma’ etiketiyle, “Dark’ın son sezonunu bitirmeden Netflix’i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan” dedi. İYİ Parti’nin sosyal medya hesabında ise Erdoğan’ın ifadelerini içeren haberin linkiyle birlikte ‘Sakin ol şampiyon’ mesajına yer verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan Akşener’in paylaşımına, “Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir” diye yanıt verdi.

MHP’LİLER HESAP KAPATTI

MHP tarafında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sosyal medya düzenlemesi’ açıklamalarına destek çıkıldı. Sosyal medya hesaplarını askıya aldığını duyuran MHP lideri Devlet Bahçeli, ”Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. TBMM’de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın hemen ardından yaptığı açıklamada, ”Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz” duyurusunu yaptı.

‘AK GENÇLİK HESAPLARINI KAPATIYOR’ HAREKETİ

MHP’nin bu adımına AK Parti’den resmi bir destek verilmese de sosyal medyada AK Parti’li olduğunu ifade eden birçok kullanıcı hesaplarını kapatma kampanyası başlattı. ‘AkGençlikHesaplarınıKapatıyor etiketi bir süre Twitter gündeminin en üst sırasında yer aldı. Gündemin ikinci sırasına ise ‘ÜlkücülerHesapKapatıyor’ etiketi yerleşti.

ERDOĞAN: ONLAR FİLM ÇEVİREDURSUN

Tüm bu gelişmelerin ardından Erdoğan’ın yayımladığı bir Twitter paylaşımı yine çok konuşuldu. Erdoğan, “Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdiği paylaşımının sonuna adının baş harflerini büyük harflerle koydu. (RTE)

AKŞENER’DEN ‘DİRİLİŞ ERTUĞRUL’LU YANIT

Meral Akşener, Erdoğan’ın bu paylaşımına ”Emin misin Sayın Erdoğan?” ifadeleriyle yanıt vererek, paylaşımında Erdoğan’ın ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setinden bir fotoğraf kullandı.

Muharrem İnce, Erdoğan’ın ifadelerini alıntılayarak, “18 yıldır sizin çevirdiğiniz filmleri çekmeye kalksa Netflix'in bütçesi yetmez” ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU ANİMASYONLA YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın son paylaşımı sonrası, 2 yıl önce yayımlanan internet yasaklarıyla ilgili mesajlar verdiği bir animasyon videosunu paylaştı. Bu videoyu yeniden paylaşarak alıntılayan Kılıçdaroğlu, “Yasaklarla tarih yazmaya devam eden saraydaki zat; sansürsüz, yasaklamasız ve bug’sız bir dünyadan daha fazla korkmaya başladı! Gençler; dikta yönetimi istemiyor, özgürlük istiyorlar. Yasaklarla, gerçekleri örtemez, gençleri kendine güvendiremezsin” dedi.

Kılıçdaroğlu, paylaşımının sonuna tıpkı Erdoğan’ın yaptığı gibi adının baş harflerini büyük harflerle ekledi. (KK)

BABACAN: BAKTILAR Kİ DISLIKE’LARDA DURUM FELAKET…

Karar TV’nin canlı yayınında Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Baktılar ki ‘dislike’larda durum felaket. ‘Bu böyle olmayacak bari kapatalım’ dediler. Başarısız olunca direkt müdahale. Teknoloji üreten gençlerin, gönüllerini kaybettiler örneğin. Teknoloji ile mücadele etmeleri mümkün değil. Teknoloji ile ancak yan yana yürürler. Teknoloji ile sadece büyünür. Teknoloji ile savaşmak, teknolojiyi kapatmak ya da yasaklamak mümkün değil” dedi.

Sosyal medyadan da bu konuyla ilgili açıklama yapan Babacan, “Sosyal medyaya uygulanacak kapatma veya kısıtlamalar, Türkiye’nin kendi içine kapanması ve özgürlük alanının daraltılması demektir. Türkiye, dar bir özgürlük tanımına sığdırılamayacak kadar büyük bir ülkedir” ifadeleriyle birlikte ‘SosyalMedyamaDokunma’ etiketine yer verdi.