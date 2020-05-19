Sosyal medyada tepki çeken 19 Mayıs tartışması

Trabzon’da Onkoloji Uzmanı Doktor Ahmet Yaşar Zengin’in, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı “Buna bayram diyen şerefsiz ve şahsiyetsizdir, din düşmanı zihniyeti kınıyorum” diye sosyal medyada paylaşmasından sonra benzer bir paylaşım Diyanet’te çalıştığını belirten Sıtkı Dağ isimli kişiden geldi.

BAYRAM KUTLAYANLARA ‘DEYYUS’ DEDİ

Sosyal medyadan bir kullanıcı “Nizip’te ne oluyor bilen var mı? Ambulans, polisi itfaiye kornalar nedir?” diye sorunca bir arkadaşı da 19 Mayıs kutlamaları olduğu cevabını verdi.

Sıtkı Dağ’da bu yorumun altına, “Allah ıslah etsin İnşallah. Amin. Bu mübarek gecede şu 19’a bak. Bugün asıl bayram ettikleri Osmanlı’nın çöküşünü kutluyorlar deyyuslar. Uyan ey Müslüman uyan” diye yorum yaptı. Bu mesaj büyük tepki çekince Dağ bu kez özür mesajı yayınladı.

“ATATÜRK DÜŞMANI DEĞİLİM ÇOK SEVERİM”

Tepkileri artması üzerine çok sayıda mesaj aldığını belirten Sıtkı Dağ, yaptığı özür açıklamasında yanlış anlaşıldığını ifade ederek, “Ben bilhassa kendim 19 Mayıs bayramına katılmışım. O anda cenaze arabası geçince söylemiş olabilirim ve Türkiye Cumhuriyeti’nden çok özür dilerim. Hepinizden tek tek özür diliyorum. Ben Atatürk düşmanı değil en çok seven insanım. Çünkü bu güzel vatanı Türkiye Cumhuriyetini o bize bırakmıştır. Onun mirasına sahip çıkmak bizim görevimizdir” dedi.

CHP MECLİS ÜYESİ TEPKİ GÖSTERDİ

Şahinbey Belediye Meclisinin CHP’li Üyesi Uğur Kalkan da, Dağ’a sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından “Nizip Müftülüğünde çalıştığı söylenen Sıtkı Dağ isimli şahıs, Nizip’te araçlarla 19 Mayıs kutlaması yapanlar için ‘DEYYUSLAR’ ifadesini kullandı.Daha sonra da özür açıklaması yayınladı. Meydan boş nasıl olsa. Önümüzdeki günlerde hangi terfiyi alacak, göreceğiz” diyerek Gaziantep Valiliğini göreve çağırdı.