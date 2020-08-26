Sosyal medyayı ayağa kaldıran tahliye

Musa Orhan’ın serbest bırakılması büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada “#MusaOrhanTutuklansın” etiketiyle binlerce mesaj yayımlandı ve kampanya Türkiye gündeminin birinci sırasına yerleşti.

İşte siyasetçisinden, sanatçısına, sivil toplum kuruluşundan , vatandaşına Orhan’ın tahliyesine gelen tepkilerden bazıları…

CHP ADANA MİLLETVEKİLİ AYHAN BARUT

‘Taciz, tecavüz, katliamlar artık son bulsun’ diye haykırırken göz göre göre, gözümüzün içine baka baka tahliye kararı verildi. Bu utanca ortak olmayın





CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ BARIŞ YARKADAŞ

İpek Er’e tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan Uzm Çvş. Musa Orhan, dün gece tahliye edildi. Tahliye gerekçesi ise komik: Kaçma şüphesi yok.. Orhan, kararın ardından şehirden ayrıldı. Soru şu: MUSA ORHAN’I KİM KORUYOR VE KOLLUYOR? Bu çavuşun arkasındaki güç kim? Suç ortağı kim?

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE HATAY MİLLETVEKİLİ BARIŞ ATAY

Onu tahliye eden herkes bu tecavüze ortaktır, potansiyel tecavüzcüdür #MusaOrhanTutuklansın

SANATÇI CEM ADRİAN

Tutuklu / Serbest

Ömrüm boyunca bu haksızlığı unutmayacağım

ŞULE ÇET DAYANIŞMA PLATFORMU

İ.P.'ye tecavüz edip ölüme sürükleyen Musa Orhan, 6 gün tutuklu bulunduğu cezaevinden dün akşam tahliye edilmiş.

'Kaçma tehlikesi yok' gerekçesiyle. Tecavüzcülere cesaret vermeyi bırakın!

Tecavüzün aklanmasına izin vermeyeceğiz.