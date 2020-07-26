Soyer: Gördüğüm en medeni kurultay

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, partisinin 37. Olağan Kurultayı için Ankara’da bulunuyor. Soyer, kurultay sürecini ve CHP’nin sağ partilerle ittifak iddialarını SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

* Herkes isminin yazılı olduğu yere oturdu herhangi bir karmaşa olmadı. Gördüğüm medeni kurultay, organizasyona emek veren herkesi kutlamak lazım. ‘Bu parti kurultay bile düzenleyemez’ diyenlere bir cevap oldu aynı zamanda. Belki ilk defa bu kadar başarılı bir organizasyon yapmak hepimizin içini ferahlatan bir şey olarak yolumuzu açar diye düşünüyorum.

BU KURULTAYDAN ÇOK UMUT BULDUM

* ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’ meselesi son derece kıymetli… “Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, toplumsal barış, stratejik planlama teşkilatı, Orta Doğu Barış İşbirliği Teşkilatı vs. Bunlar çok önemli enstrümanlar ve bunlar hakikaten sorunun kökeni. Biz bu ülkede planlama yapmadan yaşamaya alışmaya başladık, inanılır gibi değil.

* Ben şahsen bu kurultaydan umut buldum çok net söyleyeyim. En büyük eksiği coşkusu oldu, coşkusu derken de halkın olmaması oldu ama orada da yapacak bir şey yok ne yazık ki. Sağlık Bakanlığı’ndan, Bilim Kurulu’ndan gelen bir yığın düzenleme var. Onlarında gereği yapılmak zorunda. Ben şahsen çok memnunum bütün koşullara rağmen başarılı bir kurultay olarak değerlendiriyorum.

Tunç Soyer, CHP’nin sağ partilerle ittifak yapıp yapmayacağı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

İKTİDARIN YOLU İTTİFAKTAN GEÇİYOR

* Var olmak için yüzde 51’i zaten almak mecburiyetindesiniz. Eğer yüzde 51’i hedefleyen bir ittifak çatısı kuramıyorsanız, olmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu bir tercih değil bu bir zorunluluk yani bunu yapmak mecburiyetindesiniz. CHP'de buna mecbur ama bunun getirdiği bir fayda var o da kendi ideolojiniz kendi inançlarınızla baktığınızda gördüğünüzden daha geniş bir açıdan görme imkanı veriyor size. Bence bu son derece değerli o yüzden ben ‘dost’ sözcüğünü çok önemsiyorum ve bu dostluğun iktidara taşıyacağına inanıyorum.

* İktidarın yolu ittifaktan geçiyor. Hiçbir siyasal parti Türkiye’de tek başına kendi ilkeleriyle kendi duruşuyla iktidar olamıyor. AKP, MHP, CHP, İYİ, HDP herkes o yüzde 51'i hedeflediği için ittifak çatıları kurmak mecburiyetinde. CHP de bunun dışında kalamazdı. CHP bu anlamda en doğrusunu yapıyor.