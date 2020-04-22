Soyer’den hükümete çağrı: El birliğiyle salgının tahribatını azaltmaya çalışmalıyız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Radyo Trafik İzmir'de, aynı zamanda Trafik TV'den de canlı yayınlanan özel programda Esra Balkanlı'ya konuk oldu. Corona virüsün yayılımını engellemek adına belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Soyer, kendilerine destek olan İzmirlilere teşekkür etti.

Salgının ardından yaşanacak ekonomik kriz nedeniyle çok insanın canının yanacağına işaret eden Tunç Soyer, “Biz de bir kamu kuruluşuyuz.” diyerek hükümete çağrıda bulundu. Maskematikler, seyyar pazarlar ve salgın döneminde toplu ulaşım da Soyer’in gündemindeydi.

“SEFER SAATLERİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ”

Corona virüs salgınını önlemek için alınan tedbirlerin ardından toplu ulaşım kullanımının tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de muazzam şekilde azaldığını anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, şunları söyledi;

*1 milyon 800 binden 250 bine düşen bir kullanım vardı. Araçlarda çok az kişi yolculuk ediyordu, ciddi bir gider söz konusuydu. Sefer sayılarını azaltmaya karar vermiştik.

*Sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından büyük bir akım oldu. Biz seferleri seyreltelim derken vatandaşlar tekrar sokağa çıkmaya başladı. Seferleri önümüzdeki hafta yeniden düzenleyeceğiz.

*Toplu taşıma araçları çalıştıkça, pazarlar ve marketler açık oldukça hastalık yayılmaya devam edecek. Seferleri artırabiliriz ama vatandaşlarımızın evden çıkmasını teşvik eder bir noktaya gelebiliriz.

*Biz babamızın parasını harcamıyoruz, vatandaşın parasını harcıyoruz. O yüzden daha titiz olmalıyız.

MASKEMATİK SAYISI 17'YE ÇIKACAK

Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta hayata geçirdikleri “Maskematik” sisteminin 10 metro istasyonunda faal duruma geldiğini, bu hafta sonuna kadar 7 istasyona daha yerleştirileceğini açıkladı. İzmirim Kartlar ile bedel ödemeden kolayca ulaşılan maskelerin üretimini kendilerinin yaptığı hatırlatan Soyer, günde 50- 60 bin maske üretebildiklerini, bu sayede maskematik sistemini hayata geçirdiklerinden bahsetti.

“MASKEYİ NEDEN BİZ DAĞITMAYALIM? BEN DE BİR DEVLET KURUMUYUM”

Satışının yasaklanmasının ardından ücretsiz maskelerin dağıtım şeklinin de yanlış olduğunu savunan Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Maskelerin dağıtımını başından itibaren biz yapsaydık, ne eczacılarımız, ne vatandaşlarımız mağduriyet yaşardı. Bu süreç el ele verilmesi gereken bir süreç. Biz de bir kamu kurumuyuz, ben de bir devletim.

*Biz niye dışarıda kalalım. Siyasi görüş ayrımı yapılacak bir dönemde değiliz. Virüs ne CHP'li ne AKP'li, ne patron, ne işçi tanıyor. Hepimiz aynı tehditle karşı karşıyayız. Bu ayrıştırmalardan şimdi kurtulamıyorsak ne zaman kurtulacağız?

*El birliğiyle salgının tahribatını azaltmaya çalışmalıyız. Maskeyi neden biz dağıtmayalım, yardım paketini niye hep birlikte götürmeyelim?

“BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK ÇOK DAHA AZ CAN YANACAK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Salgının tahribatını azaltmak, vaka sayısını düşürüp vefat sayısını en aza indirmek istiyorsak birbirimize ihtiyacımız var.” derken ancak iş birliği yaparak gücün birleştirilebileceğine vurgu yaptı.

Soyer, “Eğer ben sokağa çıkma yasağını televizyondan vatandaşla birlikte duyuyorsam bunda büyük bir eksiklik var demektir. Önceden biliyor olsaydık organizasyonu dört dörtlük yapabilirdik. Bu dönem el ele vermemiz gereken bir dönem. Birlikte çalışırsak çok daha az can yanmış olacak.” sözlerini sarf etti.

“ÇOK İNSANIN CANI YANACAK”

Başkan Soyer, salgın dönemi sonrasında yaşanacak ekonomik krizin altını ise “Çok insanın canı yanacak.” sözleriyle çizdi ve ekledi:

“Bunun için de üretime destek vermemiz lazım. Elimizden gelen her desteği vermeye çalışıyoruz üreticiye… Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin ürünlerini alarak gıda paketlerine koyuyoruz. Üreticiye pazarlama desteği de vereceğiz. Başka çaremiz yok! Üretmek, üretimi teşvik etmek, üreticinin hayatını idame ettirmek için para kazanmasını sağlamak zorundayız.”

23 NİSAN KUTLAMALARI VE RAMAZAN PAKETİ

23 Nisan kutlamaları kapsamında bu akşam saat 21.30'da körfezde bir Haluk Levent konseri düzenleyeceklerini, bir ilk olan bu konseri sosyal mecralardan yayınlayacaklarını bildiren Tunç Soyer, “Çok daha görkemli kutlamalar hayal ediyorduk ama kısıtlamalar bunu engelledi. Ruhen ve manen büyük bir coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacağız.” dedi.

Başkan, ramazan tedbirleri kapsamında kalabalık iftar çadırları ve sofralarının kurulamayacağını hatırlatarak, “Herkesin içine kapandığı bir ramazan ayı yaşayacağız. Biz belediye olarak, ‘Bizvarız’ sitesinde 3. paket olarak iftar paketi hazırladık. Alacağımız destekle 10 bin kişiye iftar sofrası açmak gibi bir hedefimiz var. Tüm İzmirlileri bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. ‘Halkın Bakkalı’ sayfasında iftar sofrası tuşuna dokunmanız yeterli, ihtiyacı olanlara ulaştırmayı biz üstleniyoruz. Bugünden itibaren iftar paketi seçenek olarak sitemizde yayınlanacak” açıklamasını yaptı.

“HİÇBİR TALEBİ CEVAPSIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Başkan Soyer, salgın döneminde yaptıkları çalışmaların, yeni uygulamaların detaylarını da Radyo Trafik İzmir canlı yayınında İzmirliler ile paylaştı:

*Biz ihtiyaç taleplerini Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden topluyoruz. HİM'de geçmiş dönemde 40 arkadaşımız çalışıyordu. Şimdi 90 kişiyle 3 vardiya halinde çalışıyoruz. Gelen her çağrıya cevap verebiliyoruz.

*Talepte bulunan vatandaş sayısı 70 binin üzerine çıktı. Biz hiçbir talebi cevapsız bırakmayacağız. Kriterlere uygun olan herkese mutlaka destek ulaştıracağız.