SÖZCÜ, pandemi hastanelerini dolaştı! İşte coronada son durum…

Sevgim Begüm YAVUZ Evren DEMİRDAŞ

SÖZCÜ, İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ni dolaştı. Covid-19 testi yaptırmak isteyen hastaların başvurduğu noktaları ve poliklinikleri yerinde gözlemledi. Hastanede ilk vakanın açıklandığı tarih olan 11 Mart'tan bu yana uygulanan 95 bin 383 PCR testinden 7 bin 601'i pozitif sonuç verdiği belirtildi.

“VİRÜS CANLIYLA TEMAS ETMEMELİ”

Mayıs'tan sonra vaka sayılarında düşüş yaşandığını kaydeden Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının altını çizerek, “Virüs canlıyla temas etmemeli, canlıyla temas ettiği sürece bizler risk altındayız. 1150 yataklı bir hastaneyiz. Şu anda 600 tanesi dolu, 550 yatağımız boş. Covid-19 için ayırdığımız 60 yataklı yoğun bakım ünitesinin 2'si dolu” ifadelerini kullandı.

ERTELENEN AMELİYATLAR BAŞLADI

Covid-19 polikliniklerinin ayrılarak, sosyal mesafe kurallarına uyulmak şartıyla yeni normal düzene geçildiğini ve ertelenen ameliyatların yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Demirhan; durumu ciddi, başka bir hastalığı da olan veya ileri yaşlı covid-19 tanısı konan hastaların yatışının yapıldığını aktararak “İlk başta en ufak şüpheyi dahi hastaneye yatırıyorduk. Şimdi öyle yapmıyoruz. Evde izolasyonda olmalarını istiyoruz” dedi.

“VAKA SAYILARI KIPIRDANMAYA YOL AÇAR NİTELİKTE”

Test sonuçlarının hastalara aynı gün içinde verildiğini ve tedaviye hızlı bir şekilde başlandığını söyleyen Prof. Dr. Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü;

*Panik ve endişe yaratacak bir durum yok. Vaka sayılarımız ilk günlere göre çok azaldı ancak kapılmış olduğumuz rehavet, tatil, toplantı, bir araya gelme yani sosyal mesafeden uzaklaşmamız vaka sayılarında kıpırdanmaya yol açar nitelikte.

*Halkımızdan ricamız lütfen sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımını önemseyelim. Corona virüsü sadece sağlık çalışanları değil ancak hep birlikte ülkemizden defedebiliriz.

HASTA SAYISI AZALINCA, COVİD-19 POLİKLİNİK SAYILARI DA AZALDI

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mehmet Mustafa Altıntaş ise SÖZCÜ muhabirine corona virüs testi için örnek alınan alanları ve Covid-19 polikliniklerini gezdirdi.

Dr. Altıntaş, hasta sayısının azalmasıyla birlikte poliklinik sayılarının azaldığını, aynı zamanda covid-19 hastaları için ayrılan yatak sayılarının da düştüğünü söyledi.

“GÜNLÜK 3-4 HASTAYA YATARAK TEDAVİ UYGULANMAKTA”

Dr. Altıntaş, “Yatarak tedavi gören covid-19 hastaları ayrı bir bölümde tedavi görmeye devam ediyor. Polikliniğe başvuran hastalardan günlük yaklaşık 3-4 hastaya yatarak tedavi uygulanmakta” dedi.

ELAZIĞ’DA TEST KUYRUĞU

Elazığ’da ise corona şüphesiyle birçok vatandaş hastanelerin acil servislerine gelerek test yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemlendi.

GÖRÜNTÜ ALMAMIZ ENGELLENMEK İSTENDİ

Hastanelerdeki yoğunluğu gözlemek için şehrin en büyük hastanesi olan Fethi Sekin Şehir Hastanesi pandemi polikliniğine gittik.

SÖZCÜ muhabirinin hastanedeki yoğunluğunu görüntülemesini hastane güvenliği tarafından engellenmek istendi. Güvenlik görevlisinin, muhabirin görüntü almasını engellediğini gören vatandaşlar güvenlik görevlisine tepki gösterdi.

“İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Babasının corona testinin pozitif çıkması sonrasında kendisine de test yaptırmak için başvuru yapan vatandaş şu ifadeleri kullandı;

*Çok erken saatte gelmemize rağmen sıramızı söylemedikleri gibi bize herhangi bir saatte gelmemiz gerektiğini de konusunda bilgi vermiyorlar. Sıramı öğrenmeye çalışırken güvenlik görevlisi bana bağırıyor, hemşire bağırıyor.

*Bizimle kim ilgilenecek buradaki birçok insanın artık psikolojisi bozulmuş. Babamın corona testi dün gece pozitif çıktı. Dün geceden bu yana kadar hiç uyumadık.

*Şu an burada çok büyük bir yoğunluk var. Bundan dolayı herkesin sinirleri bozuk herkes birbirlerine bağırıyor başka da bir şey yok.

“VAKA SAYILARI ARASINDA FARK VAR”

Pandeminin en yoğun olduğu dönemde bile bu kadar yoğun bir vaka artışının olmadığını belirten Elazığ Tabipler Odası Başkanı Dr. Özcan Uçar, Şşunları söyledi;

*Pandeminin en yoğun olduğu dönem diye bildiğimiz mart ve nisan aylarında bile şu anki vaka sayısı kadar değildir. Vaka sayılarında şu an resmi açıklanan vaka sayılarıyla ile bize gelen bilgiler arasında dünya kadar fark var.

*Şehrimizde yaşanan yoğunluktan dolayı tüm hastaneler vakalara bakma noktasına gelmeye başladı. Etrafımızda birçok insanın corona olduğuna dair duyumlar alıyoruz yani yoğun bir corona salgını var.

*Ancak kentimizdeki vaka sayılarıyla ilgili maalesef net bir bilgimiz yok çünkü sayılar açıklanmıyor. Ancak üç gün önce Fethi Sekin Şehir Hastanesine 180 tane test gönderildiğini ve yoğunluktan dolayı birçok servisin pandemi servisine dönüştürüldüğünü biliyoruz.

“ŞUAN ELAZIĞ'DA ÖNLEM DENİLEN BİR ŞEY YOK”

Yaşanan hasta yoğunluğuna rağmen filyasyonda bir gevşeme olduğunu söyleyen Uçar, ”Corona tespiti yapılan bir vatandaşın yakınlarını test yapılmadığını gözlemledik, ağır olmayan kişilere ilacını verip evlerine gönderiyorlar. Yakınında da corona çıkan vatandaşlar zorla kendilerine test yaptırmaya çalışıyorlar. Şu an Elazığ'da önlem denilen bir şey yok” dedi.

“ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE AÇIKLANMALI”

Günlük vaka sayılarını, yapılan test sayılarını, yatan hasta sayılarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini belirten Uçar, şunları kaydetti;

*Elazığ, Tunceli ve Bingöl Valiliği’nin şeffaf bir şekilde açıklamasında fayda var. Çünkü bu veriler şeffaf olarak paylaşılmayınca bu sefer dedikodu mekanizması ortaya giriyor ve halk arasında vaka sayılarında gerçek dışı rakamlar konuşuluyor.

*Eğer vaka sayıları şeffaf olarak açıklanırsa halk da buna göre tedbirlerini alır. Ama vaka sayıları saklandığında insanlar ya daha rahat hareket ediyor ya da gerçek dışı söylemlerle vatandaş kendi kendini paniğe sokuyor.

*Bu durumlarla karşılaşılmaması için Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı gibi ilimizdeki günlük vaka sayılarının paylaşılmasında yarar görüyorum.

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