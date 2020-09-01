SÖZCÜ TV’ye ceza yazan RTÜK, Akit TV’nin saygısız alt yazısı için ne yapacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Akit TV'nin kullandığı KJ'ye tepkiler sürüyor. Zafer Bayramı için Ulu Önder Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de düzenlenen törenlerle ilgili haberinde ‘Devletin zirvesi Anırkabir'de biçiminde alt yazı kullanan Akit TV'ye bir tepki de CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'tan geldi.

‘GEÇMİŞİNİ UNUTMADIK'

Karabat, “Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı eylemleriyle sıklıkla gündeme gelen Akit TV'nin bir provakatif eylemi ile daha karşı karşıyayız. Yandaş kanalın özrü de onları aklamaz. Daha önce ‘Zulüm 1938'te son buldu' veya Atatürk için kullandıkları ‘Zurnanın son deliği' benzetmelerini unutmadık. Bu hata da aynı çürümüş zihniyetin ve bilinçaltlarının bir dışavurumudur” ifadelerini kullandı. Karabat, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) henüz yayın hayatına başlamayan SÖZCÜ TV'ye verdiği cezayı hatırlatarak şu eleştirilerde bulundu:

“RTÜK asli görevini yerine getirmelidir. Daha yayına bile başlamamış SÖZCÜ TV'ye kestiği ceza ile HALK TV ve KRT ekranlarını karartarak anayasal bir kurumdan öte sarayın kurumu olduğunu tescillemiştir. SÖZCÜ TV'nin başvurusu bilinçli ve yasa dışı bir biçimde gündeme alınmamıştır.

RTÜK, logo değişikliği gibi trajikomik bir gerekçeyle SÖZCÜ'yü cezalandırma yoluna giderek bir iktidar aparatı olduğunu göstermiş, Cumhuriyet'e saldıranlara karşı da başını kuma gömmeyi tercih etmiştir. Şimdi Akit TV'nin son gafını da görmezden mi gelecek, yoksa omuzlarını sıvazlayıp moral mi verecekler, göreceğiz. Kantar eninde sonunda ayarını bozanları da tartacaktır.”

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat yaptığı açıklamada, “Anıtkabir'de AKP genel başkanı lehine slogan atılması ilk değil. Geçtiğimiz yıllarda da aynı saygısızlıklara tanık olduk. Anıtkabir'i ziyarete kapatanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını yasaklayanlar bu saygısızlıklara göz yumarak bunları adeta teşvik ediyorlar” ifadelerini kullandı.