SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği haber muhalefetin gündeminde

Corona virüsüne karşı mücadelesini kazanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

Öztrak, SÖZCÜ muhabiri İsmail Akduman'ın “AKP'den ‘Külliyede 1 gün geçirme' vaadiyle üye kaydı” başlıklı haberine ilişkin değerlendirmede bulundu.

“BİR GÜNLÜĞÜNE EJDER MEYVELİ SMOOTHİ TATMA FIRSATI ELDE EDECEKLER”

“Saray koalisyonu milletin gönlünde eridikçe ne yapacağını şaşırmaya başladı” diyen Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü;

*En son, partilerine üye yapabilmek için Saray promosyonu dağıtmaya başlamışlar. AK Parti'ye üye olana Saray'da bir gün misafir edilmeyi vaat ediyorlar. Yani bir günlüğüne ejder meyveli smoothilerden, liçi meyvesi eşliğinde efulilerden tatma fırsatı elde edecekler.

*Ne diyelim? Devlet parti devletine dönüştürülünce böyle rezillikler de sıradanlaşıyor. Artık sadece işe girmek değil, Saray'a girmek için de partili olmak gerekiyor.

*Gelecek ilk sandıkta da yerinizi gösterecek, sizleri evlerinize gönderecek. Bizim iktidarımızda kimseye ayrıcalık, imtiyaz tanınmayacak. Liyakat devlet yönetiminde esas olacak.

*Saray bir adamın, partinin değil 83 milyonun yani halkın malı olacak. Biz tüm ülkeye özgürlük, tüm yurttaşlarımıza huzur, iş, aş, refah ve bereket vaat ediyoruz. Çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok kazanacağız, hiç kimseyi dışarda bırakmadan hakça paylaşacağız.

İNCE, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan konuyla ilgili CHP’li Muharrem İnce’den de açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, şu ifadeleri kullandı;

“Milletin parasıyla ‘itibardan tasarruf olmaz’ denilerek yapılan saraya partiye üye olmak koşuluyla gezi düzenleyen bu düzen değişecek. Köyde atalarımdan miras arsaya tebeşirden kazandığım para ile yaptırdığım evin bahçesine peynir, ekmek, domates yeme gezisi düzenleyeceğim.”

İSMAİL AKDUMAN'IN GÜNDEM OLAN HABER NEYDİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Çayeli ilçesinde AKP teşkilatı, üye sayısını artırmak için ilginç bir yöntem seçti.

AKP ilçe yönetimi kampanyayı yerel basına verilen ilanlarla vatandaşlara duyurdu. “Seninle daha güçlüyüz” sloganıyla başlatılan kampanya ile ilçe halkı AKP’ye üye olmaya davet edilirken, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” diye de vaatte bulunuldu.

İlanda ayrıca kimlerin üye olabileceği hakkında bilgiler yer alırken, verilen bağlantıdan ön üyelik kaydı yapma imkanı da sağlandı.