SÖZCÜ’nün manşetine Yavaş’tan destek: O görüntüler siyaset değil rezilliktir

Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın doğum yapan eşine yönelik yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili tepkiler sürerken, bu defa da İstanbul Küçükçekmece'nin AKP'li belediye meclis üyesi Hamza Gönenç, sosyal medyadan yayınladığı ve terör örgütü elebaşları ile yan yana gösterdiği fotomontajla muhalefet liderlerine hakaret etti.

ÇİRKİN PAYLAŞIMI SÖZCÜ MANŞETE TAŞIMIŞTI

Siyaset, Albayrak’a saldırıyı tartışırken bu kez İstanbul Küçükçekmece Belediyesi’nin AKP’li üyesi Hamza Gönenç’in paylaşımı sosyal medyaya düştü.

Gönenç, kişisel sosyal medya hesabından muhalefet liderlerini teröristlerle yan yana gösteren photoshop’lu skandal bir paylaşımda bulundu.

SÖZCÜ de bu haberi manşete taşıyarak, ‘Bakanın eşine sosyal medyadan alçakça hakaret eden tutuklandı. Muhalefete photoshop’la hakaret eden AKP'li de tutuklanacak mı?' sorusunu sordu.

“BİR AN ÖNCE HESAP SORMASI GEREKMEKTEDİR”

Sosyal medya hesabından duayen gazeteci Uğur Dündar'ın paylaştığı haberi alıntılayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* İfade hürriyeti kimseye, aynı politik çizgide olmadığı kişilere terbiyesizlik yapma hakkı tanımaz.

* Vatan uğruna faydalı işler yapma gayesinde olanların teröristlerle aynı karede verilmesi siyaset değil rezilliktir. Hukukun sorumlulara bir an önce hesap sorması gerekmektedir.