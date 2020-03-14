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Ankara’da sudan ucuz otoparklara iptal geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek döneminde, düşük kira bedelleriyle yapılan otopark ve işyeri tahsislerini iptal etti.

Ali Ekber ERTÜRK
14:51 -
Haberler Gündem
Ankara’da sudan ucuz otoparklara iptal geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski Başkan Melih Gökçek döneminde, düşük kira bedelleriyle yapılan otopark ve işyeri tahsislerini iptal etti.

Günde 3-4 bin lira geliri olan Hacıbayram Otoparkı ve içindeki 4 işyeri ile salonun aylık bin 386 liraya ve 49 yıllığına, Kocatepe Otoparkının ise aylık 7 bin 374 liraya ve 25 yıllığına kiraya verildiği belirlendi.

Başkan Mansur Yavaş'ın iptal ettiği tahsisler arasında, aylık 4 bin 382 liraya 25 yıllığına kiralanan Gökçek Parkı Lokanta ve Düğün Salonu da bulunuyor. Bu otopark ve gayrimenkuller ile kira miktarları şöyle:

Hacıbayram Çokkatlı Otoparkı+4 işyeri ve salon: Aylık bin 386 lira kiraya 49 yıllığına verildi.

Rüzgarlı Çokkatlı Otoparkı: Aylığı bin 429 liraya 25 yıllığına verildi.

Göksu Parkı Açık Otoparkı: Yıllık 56 bin 402 liraya 25 yıllığına verildi

Gençlik Parkı Açık Otoparkı: Yıllık 14 bin 776 liraya 25 yıllığına verildi

50. Yıl Parkı Açık Otoparkı: Yıllık 21 bin 634 liraya 25 yıllığına verildi

Sıhhiye Aksu Köprü Altı Açık Otoparkı: Aylık bin 73 liraya 25 yıllığına verildi

Kocatepe Çokkatlı Otoparkı: Aylık 7 bin 374 liraya 25 yıllığına verildi

İzmir Caddesi Büfeler, Kafeteryalar ve Seyyar Satış Yerleri: Aylık 33 bin 294 liraya 25 yıllığına verildi

GMK Bulvarı Maltepe Şelalesi İşletmeleri: Aylık 4 bin 39 liraya 25 yıllığına verildi

Gökçek Parkı Lokanta ve Düğün Salonu: Aylık 4 bin 382 liraya 25 yıllığına verildi

Ali Dinçer Parkı: Aylık 20 bin 970 liraya 25 yıllığına verildi

Pursaklar Tebessüm Parkı: Aylık 7 bin 385 liraya 25 yıllığına verildi

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Son güncelleme: 15:06 14.03.2020
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