Süleyman Soylu’dan Necati Özkan’a ‘takviye kuvvet’ yanıtı

“Dün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile “İstanbul ilinde EGM'ye bağlı takviye hazır kuvvet” ne için kuruluyor? Ordu, polis ve jandarmanın yetmeyeceği ne tür bir tehdit algılaması söz konusu ki, böylesi bir takviye hazır kuvvet kuruluyor? Bilen varsa bir adım öne çıksın” diyen Özkan’a, Soylu Twitter hesabından yanıt verdi.

Bakan Soylu Twitter hesabından verdiği yanıtta “Necati Bey, siz bir kampanyacısınız. Anladığım kadarıyla güvenlik yönetimi konusunda da yetkinsiniz. Olası İstanbul depremi için hazırlık toplantısındayım. Bitince bir adım öne çıkıp izah edeceğim. Siz de teşekkür edeceksiniz…” ifadelerini kullandı.

NECATİ ÖZKAN: EMEKLİ BİR SUBAY OLARAK

Soylu’nun yanıtının ardından, Necati Özkan’dan bir tweet daha geldi. Özkan, Soylu’nun “Anladığım kadarıyla güvenlik yönetimi konusunda da yetkinsiniz” sözlerine “Sayın Bakan, haklısınız. Emekli bir subay olarak, güvenlik konuları hakkında sizin kadar olmasa da bir parça bilgim vardır” ifadelerini kullanarak cevap verdi.