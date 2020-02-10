Sultan Abdülhamid’in 102. ölüm yıldönümü! II. Abdülhamid kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesi Abdülhamid, 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açtı. Peki Abdülhamid kimdir? Hangi projeleri gerçekleştirdi? Abdülhamid nasıl bir kişiliğe sahipti?

II. ABDÜLHAMİD KİMDİR? NASIL BİR KİŞİLİĞE SAHİPTİ

Henüz 10 yaşındayken, annesinin ölümüyle beraber II. Abdülhamid’in bakımı Sultan Abdülmecid'in diğer eşi Piristû Kadın Efendi tarafından üstlenilmiştir. Hiç çocuğu olmayan Piristû Kadın Efendi II. Abdülhamid’i kendi çocuğu gibi büyüttü. II. Abdülhamid’in babasının ölümünden sonra ise tahta çıkan amcası Abdülaziz, kendisiyle diğer çocuklarında olduğu gibi yakından ilgilendi.

31 Ağustos 1876 yılında padişah ilan edilen II. Abdülhamid, bunun öncesinde amcasının tahtan indirilişine ve ağabeyi V. Murat'ın Çırağan Sarayı’na hapsedilmesine tanık olmuştur. 23 Aralık 1876 yılında, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan eden II. Abdülhamid, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu’nun başında kalmıştır.

31 Mart ayaklanmasıyla tahttan indirilmesi kararlaştırılan II. Abdülhamid, 3 yıl Selanik'teki Alatini Köşkü'nde ev hapsinde tutulmuş, 1912 senesinde Beylerbeyi Sarayı'na getirilmiştir. Bundan 6 sene sonra 10 Şubat 1918 yılında İstanbuş’da vefat eden II. Abdülhamid, Divanyolu’nda bulunan Sultan II. Mahmut Türbesi'nde defnedilmiştir.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN KİŞİLİĞİ VE FİZİKSEL GÖRÜNÜŞÜ

II. Abdülhamid’in uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü ve uzun burunlu olduğu bilinmektedir. Hafif kıvırcık sakallı olan II. Abdülhamid’in zeka ve hafızasının güçlü olduğu tarih kaynaklarında belirtilmiştir. Öte yandan dindarlığı ile dikkat çeken II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan babasının dindarlığını şu sözler ile belirtmiştir:

“Babam doğru ve tam dinî itikada sahip bir Müslümandan başka biri değildir. Beş vakit namazını kılar, Kur'ân-ı Kerîm okurdu. Babamın bir sözü vardı: “Din ve fen” derdi. “Bu ikisine de itikat etmek caiz” olduğunu söylerdi.”

Günde 16 saat çalıştığı söylenen II. Abdülhamid’in çalışmadığı zamanlarda hobi olarak marangozlukla uğraştığı bilinmektedir. Öte yandan II. Abdülhamid gençliğinde de bir çok spor dalıyla ilgilenmiştir. Sanatla da alakalı olan II. Abdülhamid, Yıldız Sarayı'nda yaptırdığı tiyatroda çeşitli oyun ve operaları özel olarak getirterek ailesiyle izlerdi.

Matbaa ve yayın ilerine de oldukça meraklı olan II. Abdülhamid, zamanında modern matbaa makinelerini Türkiye’ye getirterek önemli divan eserlerini bastırmıştı. Öte yandan dedektif romanlarına ve seyehatnamelere de oldukça meraklı olan II. Abdülhamid’in Yıldız Sarayı’nda çok geniş bir kitap koleksiyonu olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda II. Abdülhamid’in şimdilerde bile oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunan Sherlock Holmes'un bütün maceralarını eksiksiz bir şekilde Osmanlıca’ya tercüme ettirdiği de bilinmektedir.

SULTAN II. ABDÜLHAMİD ZAMANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER

II. Abdülhamid tahtta olduğu dönemde bir çok proje gerçekleştirmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;

– İlk kız okulları II. Abdülhamid döneminde açılmıştır.

– Tahta çıktığı sene 250 olan rüştiye sayısı 1909'da 900'e, 6 olan idadi sayısı 109'a çıkarmıştır.

– 1877 senesinde İstanbul’da bulunan modern ilkokul 1905 senesine gelindiğinde 9 bine ulaşmıştır.

– II. Abdülhamid, Abdüllatif Suphi Paşa'nın ilk defa bir kız sanat okulu açma projesine açıkça destek vermiştir.

– Sirkeci ve Haydarpaşa garları II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır.

– Hicaz Demiryolu II. Abdülhamid döneminde yapılmıştır. Bu projeyle alakalı yapılan her şey yerli girişim ile olmuştur.

– 1877 yılında Posta Telgraf Teşkilatı bir bakanlık haline getirildi ve 1900 senesinde PTT’de ilk defa bir ‘havale kalemi’ devreye girmiştir.

– 1901 senesinde Şehir Postaları kurulmuştur.

– 1876 senesinde Avrupa’da kullanılmaya başlanan telefon, 1881 senesinde Türkiye’ye getirilmiş ve sınırlı sayıda olsa da kullanıma sunulmuştur.

– 1899 senesinde günümüzde hala faaliyette olan Şişli Etfal Hastanesi II. Abdülhamid tarafından kurulmuştur.

– II. Abdülhamid 25 Mart 1906 tarihli fermanı ile Okmeydanı'nda bulunan Darülaceze'nin kurulmasını sağlamıştır.