Suna Kıraç kimdir, nereli? Hayat hikayesi…

Suna Kıraç Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’ni ve ardından da Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman bölümünü bitirdi. Suna Kıraç aynı zamanda önemli bir sanat destekçisi olarak tanınıyordu.

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

Suna Kıraç, 1999’da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding’e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından “Onur Üyeliği”ne layık görülmüştür. 9 yıldır ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç’la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007’de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç’ın 2006 yılında yayımlanan,tüm geliri TEGV’na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar’ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000’in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.

ÖDÜLLERİ

1997 T.C. Bakanlar Kurulu’nun 23 Eylül 1997 tarihli kararı ile Türkiye’de eğitim, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında yaptıkları katkılar dolayısıyla 27 Ekim 1997 günü T.C. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildi.

2009 İnan Kıraç’la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü aldı.