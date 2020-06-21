Süper On Numara’da 6. devir! Süper On Numara sonuçları sorgulama…

Süper On Numara’da sonuçlar belli oldu. Her gün düzenlenen Süper On Numara’nın bu akşamki çekilişinde on şanslı rakamı bilen çıkmadı ve 6. devir gerçekleşti. Bu akşam yapılan Süper On Numara çekilişinde büyük ödül ise devirlerle birlikte 241 bin TL’ye yükseldi.

21 HAZİRAN SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper On Numara’nın bu akşam yapılan çekiliş sonuçları şu şekilde;

SÜPER ON NUMARA VE SAYISAL ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Süper On Numara oyunu için İdaremizce her gün saat 20:15’de ayrı bir çekiliş yapılacaktır. Bu nedenle, Pazartesi günleri Süper On Numara Oyunu için saat 20: 15, Sayısal On Numara oyunu için de Saat: 21:15’de ayrı ayrı çekiliş gerçekleştirilecektir. Çekilişler İdaremiz Kızılay Binasında halka açık olarak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, ayrıca internet sitemizden canlı olarak ve akabinde de arşiv şeklinde yayınlanacaktır.

SÜPER SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.45’te ve Cumartesi saat 21.15’te yapılacak.

PARA LOTO ÇEKİLİŞİ: Perşembe saat 21.15’te yapılacak.

SÜPER ON NUMARA ÇEKİLİŞİ: Her gün saat 20.15’te yapılacak.

SÜPER ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ: Çarşamba saat 21.15’te yapılacak.