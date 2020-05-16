Süper Piyango sonuçları açıklandı! Süper Piyango sonuç listesi…

Vatandaşlar Süper Piyango çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Peki Süper Piyango nedir? Süper Piyango nasıl oynanır?

SÜPER PİYANGO 16 MAYIS SONUÇLARI

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SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ’nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 500 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15’te yapılacak.

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.