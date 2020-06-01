İş bulamayınca intihara kalkıştı

Olay, Antakya’da Tarihi Uzun Çarşı’sında meydana geldi. İşsiz olduğunu söyleyen Oktay A. çarşıda üzerine benzin dökerek intihar etmek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüşmek istediğini belirten Oktay A.’yı ikna etmeye çalıştı.

Valiyle görüştürülmemesi durumunda kendisini yakacağını söyleyen Oktay A.’yı polisler intihardan vazgeçirmek için dakikalarca uğraştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

”SURİYELİLER GÜZEL YERLERDE, BEN SOKAKTA YAŞIYORUM”

Polisin ikna çabalarına Oktay A., ”Biz bu sözleri çok duyduk. Buradan cenazem çıkacak, bu benim son konuşmam olacak. Görüşmediğim yer kalmadı, ben bu ülkenin vatandaşıyım. Suriyeliler bile güzel yerlerde yaşarken ben sokakta yaşıyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Oktay A.’nın daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Polis, Oktay A.’yı isteğinin yerine getirileceğini söyleyerek intihardan vazgeçirdi.