Suudi Arabistan, 195 işçinin Türkiye’ye dönmesine izin vermedi!

Türk inşaat firmasının Suudi Arabistan’nın Cidde kentinde yaptığı projede çalışan 195 işçi, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. Corona virüsü salgınından dolayı tüm uçuşların durdurulmasıyla Suudi Arabistan'da mahsur kalan işçiler için Türk Dışişleri yetkilileri harekete geçti.

Dışişleri Bakanlığı, işçilerin Türkiye'ye dönmesi için 4 Nisan'da Cidde'ye özel uçak gönderdi ancak, Suudi yetkililerin işçilerin çıkışına izin vermediği belirtildi.

TÜRKİYE UÇAK GÖNDERDİ SUUDİ ARABİSTAN ÇIKMAMIZA İZİN VERMEDİ

SÖZCÜ'ye konuşan işçiler, 6 aydan bu yana Suudi Arabistan'da çalıştıklarını corona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemediklerini, daha sonra dönmek için başvuru yaptıklarını ancak Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bunun engellendiğini söyledi.

Mahsur kalan işçilerden Özkan Bayca, “Bize 4 Nisan'da uçak gönderildi ama çıkış belgelerimiz verilmediği için burada kaldık. ‘Birkaç gün içinde çözülür' dediler yalnız o günden itibaren bugüne kadar olumlu cevap gelmedi. Şirketle görüştüğümüz zaman ‘Elimizden bir şey gelmiyor' denildi” dedi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA YAŞIYORUZ, 3 AYDIR MAAŞ ALAMIYORUZ

Sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi verdiklerini anlatan Özkan Bayca “Bulunduğumuz yerde hiç bir şekilde sağlık personeli yok. Sağlık güvencemizin olmamasından dolayı da sıkıntılar yaşıyoruz. 6 kişilik odalarda kalıyoruz” diye konuştu.

15 gün önce bir çalışanın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini iddia eden işçiler arkadaşlarının hala hastanede tutulduğunu ve Türkiye'ye gönderilmediğini öne sürdü. 3 aydır maaş alamadıklarını ve evlerine de para gönderemediklerini söyleyen Özkan Bayca, “20 günü aşkın süredir kamptan dışarı çıkamıyoruz” dedi.

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