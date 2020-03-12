Suudi Arabistan’da çalışan Türk vatandaşlarının akıbeti ne olacak?

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre, hükümet, vatandaşların ve ülkede ikamet eden yabancıların; Umman, Fransa, Almanya, İspanya ve Türkiye’ye çift yönlü seyahatlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

Vatandaşların aklında ülkeye dönüşlerin nasıl olacağı yönünde soru işaretleri var. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da konuyu Meclis'e taşıyarak bakanlıkları göreve çağırdı.

“SUUDİ HÜKÜMETİ İLE İRTİBATA GİRİLMELİDİR”

Meclis'te söz alan Topal, “Suudi Arabistan'da iş yapan ciddi sayıda Türk vatandaşımız var. Özellikle Hatay'dan çok sayıda vatandaşımız orada çalışıyor. Vatandaşlarımız Suudi hükümeti eğer Türkiye'ye giderseniz bir daha dönemezsiniz diye taahhütname imzalatıyor. Dışişleri Bakanlığı'mız vatandaşlarımız mağdur olmasın diye Suudi hükümeti ile irtibata girmelidir” dedi.

“HASTALIKLARA YAKALANMA RİSKLERİ VAR”

Topal ayrıca ülkeye giriş yapan TIR şoförlerinin karantina süreçlerinin de hassasiyetle yürütülmesini istedi. Bakım, barınma gibi koşulların sağlıksız olduğunu savunan Topal, şoförlerin başka hastalıklara yakalanma risklerinin olduğunu ifade etti.

Topal açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Sınırlarımızdan ülkeye giriş yapan TIR şoförlerimiz karantinaya alınıyor. Ancak buralarda barınma, beslenme gibi ciddi sıkıntılar var. Şoförlerimiz karantinaya alınırken başka hastalıklara yakalanmasınlar diye bu sorunlar çözülmeli.”

“ÇİN'DEN GELEN KARGOLAR KONTROL EDİLMELİ”

Topal konuşmasında ayrıca Çin'den gelen kargolara da değindi. Dağıtımı yapan PTT Kargo çalışanlarının ciddi şekilde korku beslediğini belirten Topal, bununla ilgili olarak “Kargolar imha edildi mi?, kargoların kontrolden geçirilmeleri gerekiyor. Hükümetin dikkatine sunuyorum” dedi.

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