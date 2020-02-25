Tahran’dan kalkan uçak, İstanbul’a iniş yaptı!

İran’da ölümlere neden olan Corona virüsünün ülkemize girmesinden endişe edilirken bugün yaşanan bir gelişme dikkatleri hava taşımacılığına çevirdi.
Tahran’dan havalanan ancak içinde salgının İran’da başladığı Kum kentinden gelenlerin de olduğu anlaşılan Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, Ankara’ya zorunlu iniş yapmıştı. Uçaktakilerin karantinaya alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, henüz bir virüs vakasına rastlanılmadığını vurgulamıştı.
Bakan Koca ayrıca İran’dan Türkiye’ye yalnızca Türk vatandaşlarının gelebileceğini belirterek havada olan uçaklarda yolcu bulunmadığını açıklamıştı.
TAHRAN’DAN HAVALANDI İSTANBUL’A İNDİ
Açıklamadan birkaç saat sonra İran’a ait Mahan Havayolları’nın IRM114 sefer numaralı tarifeli uçağı Tahran’dan İstanbul’a geldi.
Havadaki uçaklarda yolcu bulunmadığını açıklayan Bakan Koca, uçak mürettebatı hakkında detay vermemişti.
Uçak indikten sonra uçaktan çıkan mürettebatın durumuyla ilgili yetkililerce yapılmış bir açıklama da bulunmuyor.