Tahran’dan kalkan uçak, İstanbul’a iniş yaptı!

KOCA NE DEMİŞTİ?

Bakan Fahrettin Koca, İran'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan havadaki uçaklarla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: 'Şu an Tahran'da içinde yolcu olan havada iki uçak olduğunu biliyoruz. Herhangi bir yolcu... Muhtemelen inmiş de olabilirler. Herhangi bir yolcu da içinde olmadığını söyleyebilirim. Kargo olduğunu bir tanesinin biliyorum. Dolayısıyla herhangi bir yolcunun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini söylemek istiyorum.'