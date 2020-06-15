Tarihi binaya şeriatçı yazarın adı verildi

CHP eski Milletvekili Mustafa Gazalcı, Kültür Evi'nin adının değiştirilmesine sert tepki gösterdi ve şunları söyledi:

– Ankara'daki tarihi Mustafa Necati Kültür Evi, AKP iktidarının ilk yıllarında Kültür Bakanlığı tarafından bir kuru fasulyeciye verilecekti. Tepkiler üzerine bu yanlış karardan dönüldü. Daha sonra kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere TBMM'ye devredildi.

– Ancak binaya ilişkin tahsis sözleşmesi 21 Ocak 2018'de yenilenmeyerek yeniden Kültür Bakanlığı'na verildi. Kültür Bakanlığı bu kez de Mustafa Necati Kültür Evi binasına “Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi” tabelası asmış. Bu Cumhuriyetin en başarılı bakanlarından Mustafa Necati'nin anısına saygısızlıktır.

– Kültür Bakanlığı, Sayın Nuri Pakdil'e müze yapacaksa bunu başka bir yerde yapmalıdır.