Tarım alanları toz örtüsüyle kaplandı, üretici isyan ediyor!

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortaklığında yürütülen İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Demiryolu Hattı projesinin yapımı devam eden inşaatı Edirne'de tepki çekti.

Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi tren garında 25 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen törenle temelleri atılan projenin devam eden inşaatının, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Kabaağaç köyündeki tarım alanlarındaki toz yoğunluğunu artırması tepki çekti.

“TARIMSAL ÜRÜNLERE ZARAR VERİYOR”

4 yıl sürmesi beklenen proje inşaatında çalışan kamyonlar nedeniyle meydana gelen yoğun toz oluşumunun, bölgedeki tarım alanlarını etkilerken; insan ve çevre sağlığının yanı sıra tarımsal üretime de zarar verebileceği ifade edildi.

Proje inşaatı nedeniyle tarım alanlarında meydana gelen olumsuzlukların Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iletildiği açıklanırken; CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Trakya Platformu sözcüsü Göksal Çidem ve Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük, proje inşaatının tarım alanlarına etkisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çidem, açıklamasında bölge üreticisinin proje inşaatından kaynaklanan şikâyetlerini, Gökerküçük de proje inşaatının bölgedeki tarım alanlarına etkisini belirtirken; Gaytancıoğlu ise tarım alanlarında ortaya çıkacak zararın karşılanması gerektiğini söyledi.

“ÜRETİCİLER ÇOK ŞİKAYETÇİ”

Trakya Platformu sözcüsü Göksal Çidem, proje inşaatına giden 3 kilometrelik yolun çevresinde bulunan tarım alanlarının, yoğun toz oluşumundan olumsuz etkilendiğini belirtirken; “Üreticiler bu konuda çok şikayetçi ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Durum çok kötü ve acilen önlem alınması gerekiyor. Eğer bir zarar doğacaksa da üreticinin zararının karşılanması gerekiyor. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için acilen önlem alınmalı. Önlem alınmazsa da üreticiler hukuki yollara başvuracaklar” dedi.

“TOZ, VERİMİ VE KALİTEYİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK”

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ziya Gökerküçük ise proje inşaatındaki kamyon trafiği sonucu ortaya çıkan yoğun toz oluşumunun, tarım alanlarının toz ile kaplanmasına neden olduğunu söyledi

Gökerküçük, “Oluşan toz, tarımsal üretimde verimi ve kaliteyi olumsuz etkileyecektir. Bu durumda hakim rüzgârların şiddetine bağlı olarak oluşan toz emisyonları, doğu-batı yönündeki tarım alanlarına taşınmaktadır. Mutlak tarım alanı niteliğindeki bölgede yetiştirilen bitkilerin, yaprak ayası gibi organlarını tıkayarak fotosentez olayını zorlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

“BİTKİLERİ İNCELEMEK YETERLİDİR”

Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen Gökerküçük; “Birçok iş yerinin çalışmaya ara verdiği bu dönemde 7/24 çalışan firmayı takip edip her an ne yaptığını tespit etmek maalesef zordur. Ancak bitkileri incelemek yeterlidir. Herkes biliyor ki yapılan iş tarım ve hayvancılığa, çevreye ve insana zarar vermemek üzere planlanmıştır. Tarımın daha da önem kazandığı günümüzde ilgili kurumların önlem alması ve zararın tespit edilerek mağduriyetlerin giderilmesi yerinde olacaktır” dedi.

“VERİM KAYBINI KARŞILAYACAK ÇALIŞMALARI YOK”

Gaytancıoğlu ise projenin hayata geçirildiği sürede doğaya zarar verilmemesi gerektiğini belirtirken, “Bize, taşımacılık yapmak ve dünyaya ulaşabilmek için hızlı tren lazım ama doğa da lazım. Doğadaki bitki örtüsüne zarar vermemek lazım. Özellikle corona virüsünün olduğu bu günlerde tarımın, bitkinin, gıdanın ve çevrenin önemi daha da arttı. Bu yüzden geleceği düşünmek lazım. Bir an önce işlemlerin biteceğini söylüyor ama bölgede buğday hasadı başlayacak. Buna rağmen çiftçinin verim kaybını karşılayacakları bir çalışmaları yok” ifadelerini kullandı.

“CORONA VİRÜSÜ SALGININDA RANTI ARTTIRDILAR”

Türkiye'nin günümüzdeki en büyük problemlerinden bir tanesinin hukukun işlememesi olduğunu söyleyen Gaytancıoğlu; “Gelecekte su ve gıda daha da önemli olacak. O yüzden kaynakları tüketmemek lazım. Bu nedenle yüklenici firmanın, tarım alanlarında ortaya çıkacak zararı karşılamasını talep ediyoruz” dedi.

DÖNEMİN BAKANI VE AB TEMSİLCİLERİ TEMEL ATMIŞTI

Trans-Avrupa Ulaşım Hatları'nın da bir parçası olarak nitelendirilen projenin Edirne'de düzenlenen temel atma törenine dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Avrupa Birliği Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Bulgaristan Ulaştırma Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Angel Popov, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Erdem Direkler ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun katılmıştı.

Projenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında tamamlanması bekleniyor.