Tarım Bakanlığı’nda aşı skandalı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemi ile meclise soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bakanlığın hayvan hastalıklarıyla mücadele için alınan yüz binlerce doz aşıyı, soğuk zinciri altyapısı olmaması nedeniyle zayi edildiğinin sayıştay raporlarına yansıdığını belirtti.

PARA İSRAF EDİLDİ

CHP'li Gürer, “Bu sorumsuzluk, milyonlarca liralık ekonomik kayba neden olmuştur. Soğuk zinciri altyapısı olmadığı için etkinliğini kaybeden ilaçların hayvanlara enjekte edilmesi, hayvanların bağışıklık sistemine etki yapmadığı için insan ve hayvan sağlığı açısından da risktir. Bu aşılarda dahi gereken hassasiyetin sağlanmamasının bahanesi olamaz” dedi.

Bakanlığın aşı takip sisteminin olmaması dolayısıyla bakanlık birimleri arasında ihtiyacın planlanmadığı, hangi ilde ve ilçede ne kadar aşı olduğunun bilinmediğinin de sayıştay denetimi ile ortaya çıktığını belirtti.

Gürer, “Bu durum ise elinde ihtiyacından fazla stoku bulunan ilin elindeki aşıları kullanamaması ve aşıların son kullanım tarihinin geçmesi sonucu zayi olmasıdır. Aşı almak suretiyle kamu kaynakları israf edilmiştir” dedi.