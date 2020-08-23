Tartışılacak ’30 Ağustos’ yasağı! “Müsaade etmeyin” denildi!

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle yasaklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen genelgede, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98’inci yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi” ifadelerine yer verildi. İşte o genelge:

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle il/ilçelerimizde yapılacak kutlamaların içerisinde bulunduğumuz Pandemi süreci göz önüne alınarak;

– Çelenk sunma programının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilmesi,

– Valilik ve kaymakamlıklarda tebriklerin kabulü programı yapılmaması ve Valiliklerce resepsiyon düzenlenmemesi,

– Şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske kullanımı, mesafe kuralına uygun ve kısa süreli olarak icra edilmesi,

– Bütün vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatılmaları yönünde Valilik/Kaymakamlıklarca teşvik edici paylaşımlarda bulunulması,

– 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi,

– Programın yapılacağı alanlarda Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi yapılan il ve ilçeler başta olmak üzere güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması hususlarının başta Vali Kaymakamlar olmak üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.

CHP’DEN SOYLU’YA TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Soylu imzalı genelgeye twitter hesabından hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:

Sn. Bakan “30 Ağustos” nedir bilir misin ? Ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük tutkusudur. Her koşulda gururla andığımız kıvanç verici bir zaferdir. Kutlamalara hiçbir yasak engel olamaz. Bu yıl da her zaman olduğu gibi 30 Ağustos zaferini coşkuyla kutlayacağız.

HKP: ENGEL OLMAYI BAŞARAMAYACAKSINIZ

HKP Genel Merkezi’nden yapılan, “Keşke Yunan Galip Gelseydi’cilerin gücü 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı yasaklamaya yetmeyecek” başlıklı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: 23 Nisan'larda, 19 Mayıs'larda, 30 Ağustos'larda, 29 Ekim'lerde, 10 Kasım'larda Halkımızın Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın coşkusunu yaşamasına, Mustafa Kemal'le, onun mirasıyla buluşmasına engel olmayı başaramayacaksınız! Buna izin vermeyeceğiz.