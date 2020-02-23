Tartışılan avukat ‘İnsan Hakları Başkanı’ çıktı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde akademisyen olan Ceren Damar Şenel'in (27), öğrencisi tarafından öldürülmesi davasına Avukat Vahit Bıçak'ın duruşmadaki sözleri damga vurdu. Bıçak'ın “Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girdi. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı” sözleri büyük tepki çekti.

HUKUK DERSLERİ VERMİŞ

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı avukatın açıklamalarını kınadı. Davayla ilgisi olmamasına rağmen Ceren Damar'ın 15 Temmuz darbe girişimini savunan paylaşımlarda da bulunduğunu iddia eden Bıçak'ın, 2002-2005 yılları arasında Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı yaptığı ve AKP'den milletvekili aday adayı da olduğu öğrenildi. Bıçak, Polis Akademisi'nde de hukuk dersleri vermişti. İmam Hatip Lisesi mezunu olan Bıçak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet'i ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Ankara Barosu: Avukata disiplin soruşturması başlattık

Ankara Barosu'nca, akademisyen Ceren Damar Şenel'in (27) öldürülmesine ilişkin, davanın karar duruşmasında savunmasıyla tepki çeken sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı. Dün toplanan Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Vahit Bıçak hakkında, karar duruşmasında savunma sınırını aşan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma sonunda Bıçak'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğinin belirleneceği bildirildi. Öte yandan Bıçak hakkında aynı dava kapsamında önceki duruşmalardaki beyanları ve savunması nedeniyle de 7 Ekim 2019'da soruşturma açıldığı ve bunun devam ettiği belirtildi.

Avukat Vahit Bıçak:

Yatağımda çok rahat uyudum

Vahit Bıçak, davadaki sözleriyle ilgili SÖZCÜ'ye şunları söyledi: “Savunmayla ilgili görevimi dört dörtlük yaptım. Vicdanım rahat ve yatağımda da rahat uydum. İnsan hakları konusundaki çalışma ve uzmanlığıma da uyumlu bir savunmada bulundum” Cinayet suçunda da sanığın savunma hakkı vardır. Maktuleyi tanımam. Taraflar arasında ne oldu bitti, bunları da bilmem. Avukat olarak dosyadaki bilgi ve belgelere göre olayı ortaya koyuyorum. Bunu yaparken elimdeki veriler, sanığın anlatımı, tanıkların anlatımları, telefon kayıtları, resmi belgeler…Ölenle öldüren arasında ne yaşandı bunu ben bilemem.”