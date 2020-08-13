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Tartışmalı adalar Yunanistan’a devredilmedi

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu: Yaycı, Meis Adası’nın civarındaki ada ve adacıklarla ilgili çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. “Fener Adası ve Kara Ada Yunanistan’a ait değil”

Saygı ÖZTÜRK
06:00 -
Haberler Gündem
Tartışmalı adalar Yunanistan’a devredilmedi

Antalya'nın Kaş İlçesi'ne 1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'a ait Meis adası çevresi, Türkiye ile Yunanistan arasında büyük sorun olmaya başladı. Oruç Reis gemimizin yaptığı araştırma Yunanistan'ın bölgeye gemilerini göndermesiyle iki ülke arasında da gerilim tırmandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Meis adasıyla ilgili Yunanistan'ı kızdıracak önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Yaycı, “Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor.

Bu gerçeklik Yunanistan'ın Meis Adası'nın münhasır ekonomik bölgesi olduğuna dair iddiasını da ortadan kaldırır. Çünkü Fener Adası ve Kara Ada, Meis Adası'nın bu bakımdan batı, güney ve doğusunu kapatmaktadır ve bu adalar Yunanistan'a ait değildir” dedi.

ADALAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE GEÇTİ
Cihat Yaycı, “Paris Antlaşması'na bakılmalı. Adalar Osmanlı'nın halefi T.C.'ye geçmiştir” dedi.

Yaycı, şunları söyledi: “Eğer Meis Adası dışındaki adalar üzerindeki İtalyan egemenliği 1947 Paris Barış Anlaşması ile sona erdirilmiş ise o zaman orijinal sahibi Osmanlı Devleti'nin halefi Türkiye Cumhuriyeti'ne geçmiş olması gerekir. Bu durumda, Meis Adası hariç bölgedeki diğer ada, adacık ve kayalıklar üzerinde Türkiye'nin egemenliği devam ediyor.”

Antalya emekli oruç Paris Sözcü Türkiye Yunanistan
Son güncelleme: 05:35 13.08.2020
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