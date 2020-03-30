Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TBMM, oğlu corona virüsü testi satan AKP’li vekili yalanladı

TBMM Başkanlığı, oğlunun adı test kiti satışı skandalına karışan AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in, ABD’deki FETÖ ziyareti için “Bizi Meclis gönderdi” şeklindeki ifadesini yalanladı.

Veli TOPRAK
14:09 -
Haberler Gündem
TBMM, oğlu corona virüsü testi satan AKP’li vekili yalanladı

AKP’li vekil Tamer Şubat ayında Kayseri'de katıldığı bir TV programında FETÖ ele başı ile yapılan görüşme için “Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” açıklaması yapmış, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da soru önergesi vermişti.

Önergeyi cevaplayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 12 milletvekilinin Meclis tarafından gönderilmediğini açıkladı.

“GÖREVLENDİRME YAPILMADI”

Bilgiç söyle konuştu:

*  Konu Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığının kayıtlarına bakılarak araştırılmış olup 2012 yılında bahse konu ziyaret ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

* Bahsi geçen milletvekilleri hakkında TBMM Başkanlığı tarafından iddia olunduğu şekilde bir görevlendirme yapılmamıştır. TBMM bütçesinden karşılanan herhangi bir masraf ya da yapılan bir harcama bulunmamaktadır” bilgisini verdi.

* Milletvekillerinin 2012 yılındaki ABD ziyareti, TBMM Başkanlığının bilgisi dahilinde değildir. TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin sadece resmî ziyaretlerini takip etmektedir.

* Milletvekilinin beyanları, kişisel görüşlerini içermekte olup, bu beyanları hangi saikle yaptığı konusunda TBMM Başkanlığının bilgisi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU?
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in corona virüsü test kitlerini para ile sattığını iddia edilmişti.
İLGİLİ HABERAKP'li İsmail Tamer, FETÖ ziyaretini böyle savundu: Bizi Amerika'ya Meclis gönderdiAKP'li İsmail Tamer, FETÖ ziyaretini böyle savundu: Bizi Amerika'ya Meclis gönderdi
ABD AKP Amerika CHP Corona FETÖ İsmail Tamer istanbul Kayseri Mahmut Tanal Meclis Süreyya Sadi Bilgiç TBMM
Son güncelleme: 14:28 30.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more