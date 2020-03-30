TBMM, oğlu corona virüsü testi satan AKP’li vekili yalanladı

AKP’li vekil Tamer Şubat ayında Kayseri'de katıldığı bir TV programında FETÖ ele başı ile yapılan görüşme için “Bizi Meclis Amerika'daki Türk günlerine gönderdi” açıklaması yapmış, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da soru önergesi vermişti.

Önergeyi cevaplayan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 12 milletvekilinin Meclis tarafından gönderilmediğini açıkladı.

“GÖREVLENDİRME YAPILMADI”

Bilgiç söyle konuştu:

* Konu Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığının kayıtlarına bakılarak araştırılmış olup 2012 yılında bahse konu ziyaret ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamamıştır.

* Bahsi geçen milletvekilleri hakkında TBMM Başkanlığı tarafından iddia olunduğu şekilde bir görevlendirme yapılmamıştır. TBMM bütçesinden karşılanan herhangi bir masraf ya da yapılan bir harcama bulunmamaktadır” bilgisini verdi.

* Milletvekillerinin 2012 yılındaki ABD ziyareti, TBMM Başkanlığının bilgisi dahilinde değildir. TBMM Başkanlığı, milletvekillerinin sadece resmî ziyaretlerini takip etmektedir.

* Milletvekilinin beyanları, kişisel görüşlerini içermekte olup, bu beyanları hangi saikle yaptığı konusunda TBMM Başkanlığının bilgisi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU? Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer'in corona virüsü test kitlerini para ile sattığını iddia edilmişti.