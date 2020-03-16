Tepki çeken o iddia doğru çıktı… Karantina yok: “Dikkat edecekler”

Umreden dönen bazı vatandaşların, corona tedbirleri kapsamında karantinaya alınmadığı bunun yerine, süreci evde geçirecekleri iddiası doğru çıktı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, tepki göstermiş ve sadece Aydın’da, bakanlığın karantina kararından hemen önce 256 kişinin karantinaya alınmadan “14 gün boyunca dışarı çıkmayacakları ve ziyaretçi kabul etmeyeceklerine” dair bir yazı imzalatılarak evlerine gönderildiğini söylemişti.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama Giresun’dan geldi. Giresun’un Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinden umre için Suudi Arabistan'a giden 52 kişi önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndü. 52 kişi attıkları bir imza ile 14 günü evlerinde tamamlayacak.

KARANTİNAYA ALINMADILAR

İHA’nın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral şu açıklamada bulundu:

* Espiye ilçemizden 30 vatandaşımız, 1 müftülük görevlimiz, Şebinkarahisar ilçemizden 20 vatandaşımız ve 1 müftülük görevlimiz önceki akşam saatlerinde memleketlerine döndüler.

* Bakanlık uygulaması dün sabah itibariyle uygulanmaya başladığı için karantinaya alınmadılar. Umreci vatandaşlarımıza gereken bilgilendirme yapılmıştır, evlerinden çıkmayacak ve dikkat edecekler 14 gün boyunca.

* 2 müftülük görevlimiz ise 14 gün boyunca işe gelmeyecekler ve karantina süreler bu şekilde gerçekleşecektir.

İHA: ÖZEL UÇAKLA GELDİLER

İHA’nın dün öğle saatlerinde servis ettiği haberde de, bazı umrecilerin Edremit’e özel uçakla geniş güvenlik önlemleri altında geldiği belirtilmişti.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’na iniş yapan vatandaşlar, giriş işlemleri öncesinde termal kameralar ile takip edilmiş ve sağlık ekipleri tarafından ön muayenelerinin ardından evlerine yollanmıştı.

İHA’nın haberinde kafilenin, umreden dönenler için karantina kararı alınmadan önceki son grup olduğu belirtilmişti. Ancak önceki gece saat 03.00’te yurtlar boşaltılırken, dün geçilen haberde umrecilerin evlere gönderildiğinin belirtilmesi kafaları karıştırdı.

Öte yandan Aksaray’da önceki gün evlere gönderilen umre kafilesinden iki kişi solunum yetmezliği ve yüksek ateş sebebiyle hastaneye sevk edildi..

CHP’Lİ VEKİL GÜNDEME GETİRDİ

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, umreden dönen ve Aydın’da yaşayan 256 vatandaşın karantinaya alınmadığını aksine evlerine gönderildiğini belirtmiş, “Vatandaşlar nasıl bir sağlık testinden geçirilip evlerine gönderildiler derhal açıklanmalı. Bu vatandaşlarımıza tıpkı Ankara ve Konya’da olduğu gibi 14 günlük karantina uygulaması yapılmalı” ifadelerini kullanmıştı.