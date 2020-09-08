Termik santral tepkisi: Köylerdeki yaşam biter

Projede termik santralin yanı sıra 8 adet sahadan da kömür çıkarılacağı belirtilirken, Dokuzhöyük ve Yenimahalle köylüleri projenin iptal edilmesini istediler.

YÜZDE 83'Ü TARIM ARAZİSİ

Termik santral sahası, atık düzenli depolama sahası ve kül stok alanında oluşan proje sahasının toplam alanının 50 hektardan oluşması dikkat çekerken, alanın 41.7 hektarlık kısmının tarım alanı, 8.3 hektarlık kısmının ise Hazine arazisi olduğu ifade ediliyor. İnşaat aşaması 42 ay sürecek projenin ekonomik ömrünün ise 35 yıl olacağı, ÇED raporundaki bilgiler arasında yer alıyor. Proje sahasının yaklaşık yüzde 83'ünün tarım arazilerinden oluştuğu belirtilirken, köylüler, projenin hayata geçmesi halinde bölgedeki tarım ve hayvancılığın sona ereceğini söylediler.

Projedeki 8 adet kömür sahası içinde bulunan 180 nüfuslu Yenimahalle köyünün muhtarı Mustafa Paydak, “Köyümüzden kömür çıkararak termik santralde kullanmayı düşünüyorlar. Termik santral ve kömür ocakları olursa burada yaşam olmaz. Burası Babaeski Büyük Ovası olarak geçiyor ve sit alanı özelliği var. Hepimiz aç kalırız, batarız. Arama yapılmak istenen yerin hemen yanında da köyümüzün su deposu var. Köyümüzün suyu zehir akacak” dedi.

Yenimahalle köyü üreticilerinden Elmas Biner ise projenin bölgedeki yaşamı yok edeceğini belirtirken, “Biz yaşamımızı bu topraklardan kazanıyoruz. Müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

CHP Kırklareli Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, 2 yıl sonra yeniden ÇED raporu duyurulan projeye tepki gösterdi. Gündoğdu, termik santralin yönetmeliklere ve Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, “Kırklareli AKP Hükümeti tarafından plansız ve çarpık sanayileşmenin merkezi haline getirilmek isteniyor. Kırklareli halkının zehir solumasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.