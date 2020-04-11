Teşekkür soruşturmasına hekimlerden tepki

Kocaeli'nde görev yapan aile hekim Dr. Sibel Gören'in virüse karşı maske ve koruyucu ekipman desteği veren CHP'li İzmit Belediyesine teşekkür ettiği için hakkında soruşturma açılmasına aile hekimlerinden tepki geldi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, aile hekimlerinin kişisel koruyucu ekipman eksiklerinin tamamlanması için bir çok kez çağrıda bulunduklarını ancak eksikliklerin tamamlanmadığını, bunun üzerine STK ve bazı belediyelerin koruyucu ekipman gönderdiğini söyledi.

Belediyelere teşekkür eden bir hekim hakkında soruşturma açılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Dr. Sezen, “Sayın Sağlık Bakanımızın dediği gibi birbirimizle değil korona ile mücadele etmeliyiz” dedi.

TEŞEKKÜRE JET SORUŞTURMA

CHP'li İzmit Belediyesi, kendi bölgesindeki aile sağlığı merkezlerine çok sayıda maske dağıttı.

Aile hekimi Dr. Sibel Gören de gönderilen maskelerin fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından, “Aile Sağlığı Merkezlerinin unutulduğu günlerde bizi unutmayan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi'ne çok teşekkürler” mesajı yayımladı.

Gören'e jet hızıyla soruşturma açıldı. Gören, soruşturmayı yine sosyal medya hesabından, “Bu paylaşımım şikayet edilmiş. Hakkımda soruşturma açılmış, savunmam isteniyor. Buradaki suç unsuru nedir acaba? Bu günlerde bile bunlarla uğraşılmasını protesto ediyorum. Hem de Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun tüm soruşturmaların ertelenmesi ile ilgili yazısı varken” sözleriyle duyurdu.

PANDEMİDEN ÖNCE EKİPMAN İSTEDİK

Maske soruşturmasına aile hekimlerinden büyük tepki geldi. SÖZCÜ'ye konuşan AHEF Başkanı Dr. Özlem Sezen, yurdun dört bir yanındaki aile hekimlerinin kişisel koruyucu ekipman eksiklerinin tamamlanması için uzun süredir çağrıda bulunduklarını, federasyon olarak da daha pandemi ilanından önce Sağlık Bakanlığına başvurup kişisel koruyucu ekipman eksiklerinin tamamlanmasını istediklerini söyledi.

KABUL EDİLEMEZ

Aile hekimleri olarak virüsle mücadele ederken soruşturmaya uğramalarının kabul edilebilir bir tarafı olmadığını belirten Dr. Sezen, şu bilgileri verdi:

* Sayın Bakanımız kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçları giderilecek demesine rağmen, eksiklerin devam ettiğini gören sivil toplum kuruluşları ve çeşitli belediyeler ihtiyacımız olan koruyucu ekipmanları hastane ve aile merkezlerine dağıtarak bizlere destek oluyorlar.

* Bu desteklere teşekkür eden meslektaşımız Dr. Sibel Gören' in savunmasının istenmesi kabul edilemez.

* Kocaeli'nde görev yapan Dr.Gören destek veren belediyeye sosyal medya üzerinden doğal nezaket gereği teşekkür etmiş, ancak bu teşekkür nedeniyle il sağlık müdürlüğü tarafından savunması istenmiştir.

* Sayın bakanımızın dediği gibi birbirimizle değil corona ile mücadele etmeliyiz.