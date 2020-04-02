Test sonucu pozitif çıkan umreci sayısını açıklayan AKP milletvekili attığı tweet’i sildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam düzenlediği basın toplantısında günlük test, vaka, ve ölüm sayılarının yanı sıra corona virüsünün en çok görüldüğü ve en çok vefatın yaşandığı şehirleri de açıkladı. 433 bin nüfuslu Isparta’nın 268 vakayla corona virüs salgınından en çok etkilenen altıncı şehir olması dikkati çekti. Bakan Koca’nın bilgilendirmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, şunları söyledi:

268 VAKADAN 245’İ UMRE DÖNEN VATANDAŞLAR

* Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların 245'i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönenlerin karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir.

* Geriye kalan vakalarımız çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdır. Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım.Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir.

* Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

ISPARTA’DA 568 UMRE ZİYARETÇİSİ KARANTİNAYA ALINDI

16 Mart günü üç ayrı uçakla Isparta’ya getirilen ve KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nda karantina altına alınan 586 umre ziyaretçisinin karantina süresi 30 Mart’ta doldu. Karantinanın son günü DHA muhabiri Nurettin Arkan’a konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, şunları söylemişti:

“Evlerimize ne zaman döneceğimiz konusunda bize bilgi verilmedi. Pazar günü corona virüsü testi yapmak üzere görevliler geldi. Test sonuçlarının bir gün sonra belli olacağını söyleyip gittiler. Tek bildiğimiz test sonucu negatif çıkanların memleketlerine gönderileceği, pozitif çıkanların gözetim altında kalmaya devam edecekleri…”