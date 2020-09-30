Torpil iddiaları kura torbasına girdi

İşe alımlarda, mülakatlara dair ortaya çıkan şaibelerin ardından şimdi de kura çekimlerine hile karıştırıldığı iddia edildi. CHP Milletvekili Burcu Köksal, Afyonkarahisar'ın Dinar ve Bolvadin ilçelerinde yapılan İŞKUR kura çekimlerinin iptal edildiğini ve aynı gün, ikinci kez kura çekilişi yapıldığını açıkladı. Köksal, ilk kura çekimlerinde AKP ilçe başkanlığının istediği isimlerin çıkmaması üzerine ikinci kura çekilişi yapıldığını savundu ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. Toplum Yararına Program (TYP) kuralarındaki usulsüzlük yapıldığını öne süren Köksal şunları söyledi:

EKSİK LİSTE KULLANILDI

“23 Eylül'de Dinar'da Milli Eğitim bünyesinde çalıştırılmak üzere TYP işçi alımı kurası noter huzurunda çekildi. Aynı gün İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün talebiyle 2. kez kura çekildi ve ilk kurada çıkan isimler haklarını kaybetti. Aynı gün Bolvadin'de kura çekildi. Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kuraya soktuğu liste eksik çıktı. 450 kişi başvurduğu halde 240 kişilik liste kuraya sokuldu.''