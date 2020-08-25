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Trabzon’da dere yatağına terminal projesi

Trabzon’da yapılacak yeni terminal binasının dere yatağında olduğu ve bu projeden vazgeçilmemesi halinde yeni bir felakete yol açılacağı bildirildi.

Başak KAYA
06:00 -
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Trabzon’da dere yatağına terminal projesi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Giresun, Trabzon ve Rize'de yaşanan sel felaketleri hatırlatarak, “En büyük zayiatlar dere yataklarında oluşuyor. Bunlardan ders alalım. Trabzon'da terminal yapılmak istenen yer de dere yatağının içindedir. Bu yanlışı yapmayın, geleceğimizi karartmayın, vazgeçin” dedi.

Ahmet Kaya

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından dere yatağına yapılacak otogarın bulunduğu bölgede, trafiğin de yoğun olduğunu vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

“Burada terminal binası yapmak, trafiği de içinden çıkılmaz bir hale getirecektir. Önümüzdeki 3.5 yılı değil 50 yıl sonrasını düşünerek iş yapın.”

Son güncelleme: 00:39 25.08.2020
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