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Trafikte tartıştığı kadına kâbusu yaşattı

İstanbul Alibeyköy'de bir kişinin trafikte tartıştığı kadına saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, saldırgana tepki yağdı.

07:34 -
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Dün akşam saatlerinde Alibeyköy’de bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartıştığı kadına küfrederek, saldırdı. Hırsını alamayan saldırgan kadının kullandığı otomobilin ön camını tekmeleyerek kırdı.

Büyük korku yaşayan kadın ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Olaya müdahale etmek isteyen vatandaşlara da sinirlenen saldırgan daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

TEPKİ YAĞDI

Öte yandan, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından, tepki yağdı. Görüntüler çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 07:49 14.08.2020
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