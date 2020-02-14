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TRT reytingleri gizliyor

CHP’li İlgezdi, TRT’nin reytingini Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, TİAK’ın reyting ölçümlerinin 2 yıldır yayınlanmadığını belirterek, “Bu yasağın ardında, TRT’nin başarısızlığını gizleme çabası yatıyor” dedi.

Başak KAYA
05:50 -
Haberler Gündem
TRT reytingleri gizliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, 2018 yılından bu yana Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi'nce (TİAK) yapılan reyting ölçümlerine yayın yasağı konulduğunu ileri sürdü. Konuyu Meclis gündemine getiren İlgezdi, bu yasağın arkasında TRT'nin başarısızlığını gizleme çabasının yattığını iddia etti. İlgezdi, TRT'nin baskısı ile alınan kararın özel kanallar için haksızlık olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

Gamze Akkuş İlgezdi

İLK 10'DA PROGRAMI YOK

“TRT, reyting sıralamasında ilk yüze 10 program dahi sokamıyor. TRT güvenirliğini yitirdiği gibi içinin boşaltıldığı görünmesin diye reytinglerin açık biçimde yayınlanmasını engelliyor.” TRT 2018'de 92.1 milyon lira zarar etmişti.

CHP Gamze Akkuş İlgezdi Meclis reyting TRT
Son güncelleme: 04:58 14.02.2020
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