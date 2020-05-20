TRT’den sonra AKP’li Belediye de bayramları karıştırdı

TRT Haber’de yayınlanan 19 Mayıs programında stüdyodaki dev ekranda “19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” yazıldı. Bayramları karıştıran görevliler daha sonra yazıyı değiştirdi.

Benzer bir hatayı bu sefer de AKP’li Giresun Belediyesi yaptı. Belediye de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıyla karıştırdı.

TEPKİLER ÜZERİNE MESAJ SİLİNDİ

Belediye ait sosyal medyan hesabından yayınlanan kutlama mesajında, “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında bu akşam Giresun Kalemizden havai fişek gösterisi sunduk. Bu anlamlı günümüz bir kez daha kutlu olsun” diye yazıldı.

Gelen tepkiler üzerine kısa sürede hatasını anlayan görevliler mesajı değiştirerek, “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” yerine “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” diye yazdı.

“SARAYIN KAYIĞINDA OLANLARDAN HAYIR GELMEZ”

Belediye tarafından yapılan yanlışlığa sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı ise, şunları kaydetti:

* TRT’den sonra bir diğer skandal Giresun Belediyesinden geldi. Giresun Belediyesi de ’19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ diye kutlama yapıyor. Bu artık sadece cehaletle açıklanamaz.

* Kimin hangi gemide olduğu da belli oluyor. Biz Bandırma Vapuru’ndayız. Sarayın saltanat kayığında olanlardan bu ülkeye hayır gelmez.

TRT DE BAYRAMLARI KARIŞTIRDI

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), dün yayınlanan haber bülteninde 19 Mayıs için “Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadesini içeren görsel yayınladı. Hatanın anlaşılması üzerine görsel kısa sürede değiştirildi. Sorumlu personel hakkında idari soruşturma başlattığını duyuran kurum bir de özür mesajı yayınladı.