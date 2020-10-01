TTB: Sağlık Bakanı’nı istifaya davet ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var. Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor” açıklamasına tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği (TTB), yaptığı yazılı açıklama ile Bakan Koca'yı istifa etmeye davet etti.

“BİLİMSEL KRİTERLERE UYULMADIĞINI İTİRAF ETMİŞ OLDU”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün yaptığı basın açıklamasında her vakanın hasta kabul edilmediğini ve günlük olarak açıklanan corona virüsü verilerinde sadece semptom gösteren kişilerin yer aldığını açıkladığını belirten TTB, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

*Bugüne kadar turkuaz tabloda açıklanan veriler artık gerçekliğini yitirmiştir. Sayın Bakan da biliyor ki bilimsel olarak her vaka hasta sayılmaktadır. Bu açıklamaları ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ‘Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler de var.

*Büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor' açıklaması turkuaz tablolarla tüm ülkede aylardır bu bilimsel kriterlere uyulmadığını itiraf etmiş oldu.

“BAKANLIK VE TOPLUM ARASINDAKİ GÜVEN ZARAR GÖRDÜ”

Sağlık Bakanlığı, ‘günlük vaka sayısı' terimini ‘günlük hasta sayısı'na çevirdi; ‘entübe hasta' yerine ise ‘ağır hasta' ifadesini kullanmaya başladı.

*Hekim hasta ilişkisinin ilk gerekliliği olan güven ilişkisini zedelemiştir. Bakanlık ve toplum arasındaki güven ilişkisi de aynı şekilde zarar görmüştür. Pandemiye karşı güven veren bir mücadele sergilenememiştir.

*Bugüne kadar tabip odaları ve TTB'nin yaptığı şeffaflık çağrılarının ne kadar haklı olduğu Bakan Koca'nın bilimsel olarak çelişkili açıklamaları ile ortaya çıkmıştır.

*Bugüne kadar verilerin açık ve şeffaf olarak paylaşılmama çabası ne yazık ki salgının yaygınlaşması ve kontrol altına alınamaması dışında başka hiçbir şeye yaramamıştır.

*Bu duruma gelinmesinde ekonomi ve siyasetin bilimin önüne geçmesinin neden olduğu da açıktır. Hedef salgınla mücadele olmalıdır.

*Salgınla ilgili hemen her konuda Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ilerlendiği açıklandığı göz önüne alındığında verilerle ilgili bu durumun Bilim Kurulu tarafından önerilip önerilmediği bilinmemekte ve bu durum Bilim Kurulu'nu da sorumluluk altında bırakmaktadır.

“SEMPTOMLU YA DA SEMPTOMSUZ HER VAKA COVİD-19 HASTASIDIR”

Sağlık Bakanı Koca'nın, Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği kodlama sistemini hiç kullanmadığını söyleyen TTB, “Sizler verileri gerçek rakamları ile söylememektesiniz. Covid 19 pandemisinden ölüm istatistiklerinin düşük gösterilmesi topluma da büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ‘Her vaka hasta değildir' açıklamasına karşılık TTB olarak semptomlu ya da semptomsuz ‘Her vaka COVID-19 hastasıdır' diyoruz” açıklamasında bulundu.

“SAĞLIK BAKANI'NI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ”

Semptomu olmasa da tüm temaslılara test yapılması gerektiğini salgın başından itibaren ısrarla belirttiklerini hatırlatan TTB, açıklamanın devamında şu sözlere yer verdi:

*Vakaları düşük göstererek, terimleri değiştirerek, her gün farklı demeç vererek başarılı olunamaz. Salgını ancak toplumla, sağlık çalışanları ile tabip odaları ile, TTB ile, bilim insanları ile hep birlikte mücadele ederek kontrol altına alabilirsiniz.

*Buradan TTB olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verileri gerçek ve şeffaflıkla açıklamasını, Bilim Kurulu üzerinde baskı varsa, kurul üyeleri tarafından açıklanmasını istiyoruz. Toplumun ilk olarak bir özür beklediğini vurguluyoruz. Bunlar yapılmayacaksa Sağlık Bakanı’nı istifaya davet ediyoruz.

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