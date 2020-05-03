Tunç Soyer’in bağış kampanyasına büyük destek!

Corona virüsü (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan “Biz Varız” dayanışma kampanyasına sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar İz Gazete'nin internet üzerinden yaptığı “Dayanışmayı Canlandıralım” yayınıyla destek verdi. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndan yapılan program, gazetenin ve Soyer'in sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

“HEPİNİZİ YÜREKTEN KUTLUYORUM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yayına canlı bağlantı yaptı. Bütün belediye başkanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Her bir belediye başkanı arkadaşlarımız covid sürecinde bir destan yazdı. Elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Toplumun ihtiyaç sahibi olan bütün kitlelerine, dokularına bir şekliyle ulaştı. Siz de güzel bir kampanya açmışsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Önemli olanın bütün engelleri aşmak olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu “Bütün belediye başkanı arkadaşlarım önlerine konan bütün engelleri aştılar, ihtiyaç sahiplerine ulaştılar. Onlara gerekli desteği verdiler” şeklinde konuştu.

“İZMİR DAYANIŞMANIN, DEMOKRASİNİN, BİRLİKTE YAŞAMANIN KALESİDİR”

Soyer, heyecan verici bir gün yaşadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

* İzmir dayanışmanın, demokrasinin, birlikte yaşamanın kalesidir. Bunun için de Halkın Bakkalı adını verdiğimiz bu organizasyon çığ gibi büyüyor. Bu dayanışma kampanyası Türkiye’nin herhangi bir yerinde olduğundan çok daha büyük ve çok daha güçlü bir ağ olarak ortaya çıkıyor.

* Bundan dolayı çok mutluyum ve heyecanlıyım. İzmir’in ürettiği değeri adil bir biçimde paylaşmadan hiçbirimiz huzurlu yaşayamayız. Bizler komşusu aç iken tok yatamayan kadim kültürün insanlarıyız.

* Arka sokaklardaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmayı dert edindik. Bu paketler en çok ihtiyaç sahibi olanlara gidiyor. Şuana kadar 68 bin paket ulaştırdık. Hedefimiz 100 binin üzerine çıkmak.

“BİZLER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ise Halkın Bakkalı’nda satılan ürünlerin kooperatif ürünleri olduğunu belirterek, “Köy- Koop 103 tarımsal kooperatifin birleşmesinden oluşuyor. Bu 30 bin tarlada üreten küçük aile çiftçisi demek. Bu sayıyı ortalama 5 ile çarpabilirsiniz. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Sizler bizi destekledikçe kentlinin sofrasının zenginleşeceğini göreceksiniz” dedi.

Soyer, 103 kooperatif adına Halkın Bakkalı’ndan 103 gıda paketi alarak canlı yayında kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

SUNAY AKIN “BİTKİLERİN AŞKI” ŞİİRİNİ OKUDU

Yayına görüntülü bağlanan Sunay Akın, “Emek ve dayanışma gününün hemen ardından gerçekten emeğin ve dayanışmanın ne olduğunu bütün Türkiye'ye gösteriyorsunuz. Artık bundan sonra doğayla bir arada yaşayan üreten, yukarıdakiler, aşağıdakiler şeklinde değil omuz omuza, yan yana, beyindeki duvarları yıkan, kıran özgür bir dünya var olacak. Her şey çok daha güzel olacak” dedi. Akın, Erdoğan Çokduru'nun İzmir'i anlattığı “Bitkilerin Aşkı” şiirini okudu.

“HALKIN BAKKALI TÜM TÜRKİYE'DE DAHA BİLİNİR HALE GELECEK”

Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Halkın Bakkalı ile ilgili bir çalışmayı devam ettiklerini hatırlatarak, “Bu kampanyaya emeği geçen, bu düşünceyi ortaya koyan ve çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Zaten Başkan'la Halkın Bakkalı'yla ilgili bir çalışmayı da halen devam ettiriyoruz, bu ileride bir Türkiye projesi haline nasıl getiririz diye. İnanıyorum ki bugün bir farkındalık yaratılacak ve Halkın Bakkalı tüm Türkiye'de daha bilinir hale gelecek” açıklamasında bulundu.

“ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYOR”

Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, bu çalışmaların İzmir'den başlamasının çok güzel olduğunu ifade ederek, “Siz Türkiye’yi umutlandırıyor, muhteşem işler yapıyorsunuz. İzmir, Türkiye’nin en büyük ihtiyacı olan tarım gibi hayati bir konuda, Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok değer verdiği konuda tarım devrimi yapıyor. Türkiye’ye model olacak bu çalışmaların İzmir’den başlaması çok güzel. Tunç Başkan'la övünüyoruz. Çok güzel işler yapıyor. Kültür, tarım, belediyecilik müthiş. Hepinizi kutluyorum” dedi. Livaneli yayında Nazım Hikmet’in Şeyh Bedrettin Destanı şiirinden de bir bölüm okudu.

YAYINA KİMLER KATILDI?

Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Orhan Sarıbal, Tuncay Özkan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Selin Sayek Böke, Mehmet Ali Çelebi, Özcan Purçu, Mahir Polat, Bedri Serter, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, 24, 25 ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay., Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Orhan Aydın, Nevşin Mengü, Gürkan Hacır, Tilbe Saran, Haluk Levent, İbrahim Yazıcı, Barış İnce, Hilmi Yarayıcı, Atilla Taş, Berkan Şal, Fırat Tanış, Hamit Demir, Barış Yarkadaş, Öznur Korkmaz, Adasu Akın gibi isimler de katıldı.

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