Turizmin kalbinde otogar yok. Vatandaşlar tepkili…

Mersin'in en büyük ilçelerinden biri olan merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Erdemli ilçesinin hala bir otogarı bulunmuyor. Kızkalesi gibi bir turizm merkezini barındıran 150 bin nüfuslu ilçenin yazın nüfusu 2-3 katına çıkarken şehirlerarası yolculuk yapacaklar için otogarın olmaması sıkıntılara neden oluyor. Otogar olmaması nedeniyle seyahat edecek vatandaşlar otobüslere trafiğin yoğun olduğu D-400 karayolu üzerinde belirlenen noktalardan binmek zorunda kalıyor. Mersin'in en ücra ilçelerinde bile otogar bulunurken Erdemli'nin hala bir otogarının olmaması tepkilere neden oluyor.

SARI “KİMLERİN ZAFİYETİ VARSA KINIYORUM”

Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı ise bu durumun geçmiş yerel yönetimlerin ve şu andaki yerel yönetimlerin bir ayıbı olduğunu söyledi. Türkiye'deki illerin 3'te birinden daha büyük olan bir ilçede otogarının olmamasının başlı başına bir engel olduğunu anlatan Sarı, şöyle dedi:

“Burada kimlerin zafiyeti varsa kınıyorum. Utanılacak bir durum diyebilirim. Biz otogarın olmaması her platformda dile getiriyoruz. Geçmişte yapım yetkisi ilçe belediyesinde olduğu zamanda üzerine çok düştük. Geçenlerde Büyükşehir Belediye Başkanımız odamıza ziyarete geldi. Kendisi ile bu konunun çözülmesi gerektiği konusunda hemfikir olduk. Kocasahasanlı'da yapılması konusunda hemfikir olduk. En kısa sürede bitirileceği konusunda bize taahhütte bulundu. O da bu konuya önem verdiği ifade etti. En kısa sürede bu konuyu çözeceğini bize söyledi. Beklentimiz o yönde. Turizmi hareketlendirmek için otoban sorunun çözmemiz lazım.”

“ULAŞIM TURİZM İÇİN OLMAZSA OLMAZ”

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Şirin Öztop ise bölgenin kalkınması için turizmin önemli olduğunu vurgulayarak turizmin olmazsa olmazlarından birinin ise ulaşım olduğunu kaydetti. Çukurova Havaalanı olsun, Çeşmeli-Taşucu otoyolu olsun bölgedeki bütün il ve ilçelerin otogarlarının yapılmasının turizme katkısının büyük olacağını anlatan Öztop, “Bunların tamamlanması bölgedeki işletmeleri canlandırır. Erdemli olsun, Mersin olsun veya başka ilçeler olsun ulaşım ile ilgili standartlar ne kadar yüksek olursa bölgedeki turizm hareketliliği o kadar artar” diye konuştu.

Öte yandan Erdemli Belediyesi yetkileri ise otogar yapım işinin Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu kaydetti.