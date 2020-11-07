İYİ Parti’li Çıray: Türkiye ekonomisi iyiyse TCMB Başkanı neden değiştirildi?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Uysal'dan boşalan göreve eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bu atamaya tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebi ile bir soru önergesi verdi.

ERDOĞAN’IN ‘LAF DİNLEMİYORDU' AÇIKLAMASINI HATIRLATTI

Çıray önergesinde, “TCMB eski başkanı Murat Çetinkaya 6 Temmuz 2019'da görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmış, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili olarak ‘Önceki Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu' açıklamasında bulunmuştur” hatırlatması yaptı.

“DÜNYANIN EN ÇOK FAİZ İNDİREN MB BAŞKANI OLMUŞTU”

“Murat Uysal ise, Sayın Cumhurbaşkanının ‘enflasyonun sebebi faizdir' şeklinde formüle ettiği varsayımı hayata geçirmeye yönelik faiz indirimleri ile 2019 yılının dünyada en çok faiz indiren Merkez Bankası Başkanı olmuştu. Yani ‘Faizi indir' dendi indirdi ama yine de gitti” diyen Çıray, “Ancak Covid-19'un yarattığı belirsizlik ve bu süre zarfında yapılan mali canlandırmalar ve para politikaları nedeniyle Türk Lirası gitgide artan bir hızla değer kaybetmeye başlamıştır. Uysal göreve başladıktan sonra Dolar/TL kuru 7 Temmuz 2019’da 5.72 seviyesindeyken 7 Kasım 2020 itibariyle Dolar/TL kuru 8.51 seviyesine yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

16 AY İÇERİSİNDE GÖREVDEN ALINAN İKİNCİ BAŞKAN

Demokratik ülkelerde Merkez Bankaları ile iktidarlar arasında uygulanan para politikalarında kısa vadeli öncelikler konusunda zaman zaman gerilimler yaşandığına dikkat çeken Çıray, açıklamasını şöyle sürdürdü:

* Bunun başlıca nedenlerinden birisi Merkez Bankalarının ekonominin uzun vadeli dengelerini gözetirken, iktidarların seçim odaklı, dolayısıyla kısa vadeli bir perspektifi esas almalarıdır.

* Merkez Bankalarının hukuken özerk ve bağımsız bir kurumsal yapıya sahip olmalarının ardında bu gerçek vardır.

* Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı kuruluş kanununa göre ‘para politikasının uygulanmasında tek yetkili ve sorumlu kılan' maddesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin düzenlemeleri ve uygulamaları ile adeta fiilen ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.

* Murat Uysal 16 ay içerisinde görevden alınan ikinci Merkez Bankası başkanı olmuştur.

ÇIRAY, ÖNERGESİNDE ŞU SORULARI SORDU:

Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması istemi ile sunduğu önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Hazine ve Maliye Bakanı Sn Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda Türkiye ekonomisinin giderek büyüdüğünü, ekonomik olarak her şeyin yolunda gittiğini belirtmiştir. Eğer Türkiye ekonomisi iyiye doğru gidiyorsa TCMB Başkanı neden değiştirilmiştir?

AKP iktidarında toplamda kaç TCMB başkanı değişmiştir? Bunun gerekçesi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bağımsız mıdır? Değilse bunun gerekçesi nedir?

Türk parasının Dolar karşısında bu kadar değer kaybetmesinin sebepleri nelerdir? Bu değer kaybı ne zaman duracaktır?

Devalüasyonla eşzamanlı ekonomik tedbirleriniz nelerdir? “