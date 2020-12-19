Türkiye’nin yeni normali: Kuyruklar

TEST KUYRUĞU
Corona virüs salgının büyümesi nedeniyle vatandaşlar hastane önlerinde test kuyruğuna giriyor. Foto: DHA / Adana
UMUT KUYRUĞU
Yılbaşı çekilişine günler kalan bilet almak isteyenler Eminönü’ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Foto: DHA / İstanbul
YAKACAK YARDIMI KUYRUĞU
Sivas’ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL’lik kışlık yakacak yardım yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu.
PAZAR KUYRUĞU
Halk pazarlarına girmek isteyen vatandaşlar HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce kuyruk oluşturuyor. Foto: DHA / Burdur
EĞİTİM YARDIMI KUYRUĞU
Siverek’te çok sayıda kişi, PTT şubesi önünde Şartlı Nakit Transferi kapsamında yapılan eğitim yardımı ödemelerini almak için toplantı. Foto: DHA / Şanlıurfa
HES KODU KUYRUĞU
Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslere binebilmek için kent kartlarına HES kodu tanımlatmak isteyen vatandaşlar corona virüse aldırmadan izdihama neden oldu. (Ali Ekber Şen / Mersin)
ADALET KUYRUĞU
HES kodu ile girişin sağlandığı adliyelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor
VERGİ KUYRUĞU
İstanbul’da borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. İnternet alt yapısının çalışmaması vatandaşların vergi dairelerine gitmesine neden olunca ortaya bu görüntüler çıktı. (Habip Atam / İstanbul)
FATURA KUYRUĞU
Fatura ödemek ve işlem yapmak için PTT önünde kuyruğa giren vatandaşlar… Fotoğraf: DHA / Şanlıurfa
BEDAVA SU KUYRUĞU
Bursa’da vatandaşlar kısıtlama öncesi Uludağ’dan gelen sudan doldurmak için araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu
İNDİRİM KUYRUĞU
Bursa’da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa korona virüsü unutturdu. 2 tane ucuz kap almak için sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler (İHA)
UCUZ EKMEK KUYRUĞU
İstanbul’da 250 gramı 1 liradan satılan Halk Ekmeği alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar…
GÖÇ KUYRUĞU
İstanbul İl Göç İdaresi önünde, işlem yaptırmak için bekleyen yabancı ülke vatandaşlarının oluşturduğu kuyruk her gün biraz daha artıyor. İşlem yaptırmak için gelen yabancılar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Habip ATAM/İSTANBUL
TEBRİK KUYRUĞU
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TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşmelerinde sırasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Üç bakanlığın bütçelerinin görüşülüp oylanmasının ardından AKP milletvekilleri Bakanları tebrik etmek için kuyruğa girdi. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ
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