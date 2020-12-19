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Türkiye’nin yeni normali: Kuyruklar

Corona virüs önlemleri, gündelik yaşam telaşı, kısa yoldan zengin olma hayali, daha ucuza ekmek, bedava su, indirimli ticaret, temaslı siyaset, HES kodlu adalet derken Türkiye kuyruklara alıştı. Son bir haftada memleketin dört bir yanından dikkat çeken fotoğraflar geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:24, 19/12/2020
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Türkiye’nin yeni normali: Kuyruklar

 TEST KUYRUĞU

Corona virüs salgının büyümesi nedeniyle vatandaşlar hastane önlerinde test kuyruğuna giriyor. Foto:  DHA / Adana

 UMUT KUYRUĞU

Yılbaşı çekilişine günler kalan bilet almak isteyenler Eminönü’ndeki ünlü bilet gişesi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Foto: DHA / İstanbul

 YAKACAK YARDIMI KUYRUĞU

Sivas’ta ihtiyaç sahibi ailelere 500 TL’lik kışlık yakacak yardım yapılacağını duyan vatandaşlar salgına aldırış etmeden iki sokağı kaplayan kuyruklar oluşturdu.

 PAZAR KUYRUĞU

Halk pazarlarına girmek isteyen vatandaşlar HES kodu sorgulaması sırasında metrelerce kuyruk oluşturuyor. Foto: DHA / Burdur

 EĞİTİM YARDIMI KUYRUĞU

Siverek’te çok sayıda kişi, PTT şubesi önünde Şartlı Nakit Transferi kapsamında yapılan eğitim yardımı ödemelerini almak için toplantı. Foto: DHA / Şanlıurfa

 HES KODU KUYRUĞU


Mersin’de Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslere binebilmek için kent kartlarına HES kodu tanımlatmak isteyen vatandaşlar corona virüse aldırmadan izdihama neden oldu. (Ali Ekber Şen / Mersin)

 ADALET KUYRUĞU

HES kodu ile girişin sağlandığı adliyelerin önünde uzun kuyruklar oluşuyor

 VERGİ KUYRUĞU

İstanbul’da borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. İnternet alt yapısının çalışmaması vatandaşların vergi dairelerine gitmesine neden olunca ortaya bu görüntüler çıktı. (Habip Atam / İstanbul)

 FATURA KUYRUĞU

Fatura ödemek ve işlem yapmak için PTT önünde kuyruğa giren vatandaşlar… Fotoğraf: DHA / Şanlıurfa

BEDAVA SU KUYRUĞU

Bursa’da vatandaşlar kısıtlama öncesi Uludağ’dan gelen sudan doldurmak için araçlarıyla kilometrelerce kuyruk oluşturdu

İNDİRİM KUYRUĞU

Bursa’da yeni açılan bir mağazanın yaptığı indirim kampanyası vatandaşa korona virüsü unutturdu. 2 tane ucuz kap almak için sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kuyrukta beklediler (İHA)

UCUZ EKMEK KUYRUĞU

İstanbul’da 250 gramı 1 liradan satılan Halk Ekmeği alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar…

GÖÇ KUYRUĞU

İstanbul İl Göç İdaresi önünde, işlem yaptırmak için bekleyen yabancı ülke vatandaşlarının oluşturduğu kuyruk her gün biraz daha artıyor. İşlem yaptırmak için gelen yabancılar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Habip ATAM/İSTANBUL

TEBRİK KUYRUĞU

TBMM Genel Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşmelerinde sırasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu. Üç bakanlığın bütçelerinin görüşülüp oylanmasının ardından AKP milletvekilleri Bakanları tebrik etmek için kuyruğa girdi. Fotoğraf: Zekeriya ALBAYRAK/SÖZCÜ

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Yayınlanma Tarihi:09:51,