Türkiye şehitlerine ağlıyor! Kahramanların isimleri belli oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün öğle saatlerinde katıldığı bir programda “İdlib’de üç şehidimiz var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından saatler sonra meydana gelen ikinci saldırıda ise 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı. DHA ve İHA’nın haberlerine göre İdlib’de şehit olan ve yaralananların isimleri şunlar:

ŞEHİTLER

1- Yüzbaşı Süleyman Şahin (Afyonkarahisar)

2- Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

3- Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

4- Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

5- Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz(Antalya)

6- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

YARALILAR

1- Uzman Çavuş Veli Özsoy (Kütahya)

Dünkü iki saldırıyla birlikte şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)